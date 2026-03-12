범여권 의원 13명 “조희대 대법원장 탄핵 추진”…“헌정질서 흔들어”

민형배 더불어민주당 의원을 비롯한 참석자들이 12일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 조희대 대법원장 탄핵소추 추진 기자회견에서 발언을 하고 있다.왼쪽부터 이성윤 더불어민주당 의원, 민 의원, 수어통역사, 조계원 민주당 의원, 최혁진 무소속 의원. 뉴시스

민 민주당 의원은 “당 지도부에서는 공식적으로 탄핵을 추진하지 않는 것 아니냐”는 질문에 “당이 당론으로 추진하지 않는 것과 개별 헌법기관인 국회의원의 판단은 다를 수 있다”며 “오늘부터 탄핵소추안 발의를 위한 서명을 받기 시작할 것”이라고 말했다. 그러면서 “탄핵소추안 발의를 위해서는 99명의 서명이 필요하다”며 “현재 참여 의원 외에도 서명에 동참하는 의원은 더 늘어날 것으로 본다”고 설명했다.

김 혁신당 의원은 “우리 당이 조희대 대법원장 탄핵소추안을 최초로 발의했었다”며 “민주당 의원들이 함께한다면 우리 당 의원들도 전원 서명할 준비가 돼 있다”고 말했다.