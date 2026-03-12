‘AI 이긴 유일한 인간’ 이세돌, 지재처 초대 홍보대사 됐다
‘인공지능(AI)에게 이긴 유일한 인간’ 이세돌 울산과학기술원(UNIST) 특임교수가 지식재산처 초대 홍보대사에 위촉됐다.
지재처는 12일 정부대전청사에서 홍보대사 위촉식을 개최했다.
지재처는 AI 시대 ‘지식재산 컨트롤타워’라는 기관의 정체성, 지식재산 관련 정책 등을 국민에게 보다 친근하게 전달하기 위해 그를 홍보대사에 위촉했다고 설명했다.
이 교수는 “지재처의 첫 홍보대사로 위촉해주셔서 무한한 영광을 느낀다”며 “AI 시대는 AI를 활용해 우리의 상상력을 구현하는 시대다. 굉장히 중요한 시기에 홍보대사로 위촉된 만큼 기대에 어긋나지 않도록 열심히 활동하겠다”고 포부를 밝혔다.
이번 위촉식은 이 교수와 알파고 대국 10주년이 되는 주에 이뤄져 의미를 더했다. 2016년 3월 둘째 주에 진행된 이 교수와 알파고의 승부는 인간의 창의성·지성이 AI 시대에 어떤 의미를 갖는지 보여준 상징적인 이벤트로 평가받는다.
지재처 관계자는 “AI 시대에도 새로운 생각과 아이디어의 출발점은 결국 인간”이라며 “아이디어가 지식재산으로 보호되고 활용될 때 국가 경쟁력으로 이어질 수 있다. 이 교수와 함께 이 메시지를 국민과 공유하겠다”고 했다.
협약식 직후 이 교수는 정부대전청사 직원들을 대상으로 ‘알파고 대국 10년, 새로운 시대 새로운 생각’이라는 주제로 강연을 이어갔다.
그는 자신의 바둑 인생과 AI에 대한 생각을 밝히며 AI의 등장으로 인간이 새롭게 갖게 된 고민과 앞으로의 마음가짐들을 공유했다.
이 교수는 “알파고와의 대국 당시 78수 이후 버그가 발생해 많은 이들이 이 수를 기억하고 있다. 하지만 이 바둑의 승부수는 68수였다”며 “인간과의 대국이었다면 절대 두지 않을, 오직 알파고의 버그를 일으키겠다는 일념 하에 둔 수였다”고 말했다.
이어 “바둑에 대한 나의 신념과 철학을 위배하는 그 수를 둬야만 했는지 고민했지만, 최근 ‘굉장히 인간적인 수였다’고 마음을 정리했다”며 “어쩌면 그것이야말로 인간적인 결정이 아니었나 싶다”고 소회를 밝혔다.
그는 알파고와의 대국 이후 AI가 급격히 발달하며 단기간에 바둑계의 모든 것이 완전히 바뀌었다고 설명했다.
이 교수는 “알파고 마스터 버전까지는 그래도 우리가 의도를 이해했지만, 알파고 제로가 나오면서 사람이 이해를 못하는 수준이 돼버렸다”며 “이제는 바둑계 하위 랭커가 상위 랭커를 이기기 훨씬 어려워졌다. 상위 랭커가 AI를 더 잘 활용하기 때문”이라고 강조했다.
그러면서 “챗gpt 개발 이후 다른 분야에서도 비슷한 상황이 나오고 있다. AI를 어떻게 활용하느냐에 따라 한 사람이 10명의 몫을 하기도 한다”며 “이는 개인만의 문제가 아닌 기업, 나아가 국가의 문제일 수도 있다. 격차가 크게 벌어지는 것, 그 격차에 가속도가 붙는다는 것을 깊게 고민하고 대비해야 한다”고 덧붙였다.
지재처는 앞으로 이 교수와 함께 다양한 대국민 소통 활동을 추진한다는 계획이다.
김용선 지식재산처장은 “바둑에서 한 수가 판세를 바꾸 듯 하나의 창의적인 아이디어가 세상을 바꾸기도 한다”며 “이세돌 홍보대사와 함께 AI 시대 인간의 창의성과 지식재산의 의미를 재조명하고, ‘오늘의 아이디어가 내일의 자산’이 된다는 것을 적극 홍보하겠다”고 말했다.
