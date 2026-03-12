‘AI 이긴 유일한 인간’ 이세돌, 지재처 초대 홍보대사 됐다

김용선(왼쪽) 지식재산처장과 이세돌 UNIST 특임교수가 12일 정부대전청사에서 홍보대사 위촉식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 지식재산처 제공

지식재산처 초대 홍보대사로 위촉된 이세돌 UNIST 특임교수가 정부대전청사에서 강연을 진행하고 있다. 지식재산처 제공

이세돌 홍보대사와 함께 AI 시대 인간의 창의성과 지식재산의 의미를 재조명하고, ‘오늘의 아이디어가 내일의 자산’이 된다는 것을 적극 홍보하겠다”고 말했다.