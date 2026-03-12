시사 전체기사

경기북부의료행정인협회 출범…“의료행정 협력 강화”

2026-03-12
김영중 초대 회장 추대

김영중 경기북부의료행정인협회장이 인사말을 전하고 있다. 의정부성모병원 제공

경기북부 지역 의료행정 협력과 전문성 강화를 위한 경기북부의료행정인협회가 공식 출범했다.

경기북부 의료행정 전문가들의 협력 네트워크 구축을 목표로 한 경기북부의료행정인협회(GNMA)가 지난 6일 의정부성모병원에서 창립총회를 열고 공식 출범했다. 초대 회장에는 김영중 의정부성모병원 대외의료협력팀장(국장)이 추대됐다.

협회는 앞으로 경기북부 지역 의료행정 분야의 전문성을 높이고 병원 간 교류와 협력을 확대하기 위해 활동할 계획이다.

특히 병원 간 네트워크 구축과 학술 지원 등 5대 핵심 사업을 중심으로 지역 의료 인프라를 연결하는 구심점 역할을 맡게 된다.
이태규 의정부성모병원장 축사. 의정부성모병원 제공

이날 창립총회에서는 지역 의료행정 발전에 기여한 관계자들에 대한 유공자 포상도 함께 진행됐다.

권규담(의정부백병원)·곽동훈(로체스터병원)이 의정부시장상을, 선상현(서울대효요양병원)·양재영(양주예쓰병원)이 양주시장상을 수상했다.

이어 조성철(의정부성모병원)은 박지혜 국회의원 표창을, 이용호(의정부을지대학교병원)는 이재강 국회의원 표창을 받으며 지역 의료계의 축하를 받았다.

김영중 회장은 “기관 간 긴밀한 협력을 통해 도민들에게 보다 질 높은 의료 서비스를 제공할 수 있도록 실무 중심의 전문가 단체로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.

의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

