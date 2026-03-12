김정은, 딸 주애와 권총 사격…“진짜 훌륭한 권총”
김정은 북한 국무위원장과 딸 김주애가 군수공장을 찾아 신형 권총으로 사격하는 장면이 담긴 사진이 공개됐다.
북한 노동신문은 12일 “(김 위원장이) 3월 11일 제2경제위원회 산하 중요군수공장을 현지 지도하시면서 군수 생산실태를 료해(파악)”했다고 보도했다. 제2경제위원회는 북한의 군수경제를 총괄하는 기관으로, 김 위원장의 군수공장 현지 지도는 1월 3일 전술유도무기 생산 공장 방문 이후 2개월 만이다.
노동신문에 따르면 김 위원장은 “전투력을 강화하는 데서 권총을 비롯한 휴대용 경량무기 생산을 전담하고 있는 공장의 역할이 대단히 중요하다”며 공장 현대화를 강조했다.
노동신문에는 이번 일정에 동행한 딸 김주애가 리영길 인민군 총참모부 총참모장, 리창호 정찰정보총국장 겸 해외특수작전부대 제1부사령관 등과 분리벽을 사이에 두고 나란히 선 채 사격하는 사진도 실렸다. 검정 가죽 점퍼를 착용한 주애는 김 위원장을 등지고 서서 권총을 만져보기도 했다.
주애의 사격 모습이 공개된 것은 이번이 두 번째다. 북한매체는 지난달 28일 주애가 단독으로 저격 소총을 잡은 모습을 처음으로 보도한 바 있다.
김 위원장은 “국방성과 총참모부로부터 새형의 권총의 구조 작용성과 명중성, 집중성, 전투 이용성이 우월하다는 일치한 반영이 제기되였다는 보고를 받았는데 실지 오늘 와서 보니 진짜로 훌륭한 권총이 개발되였다”고 말했다.
김 위원장은 국방발전 5개년 계획기간 공장에 새로운 생산공정을 추가로 설립하는 문제와 관련해 제2경제위원회가 보고한 내용에 대한 중요 지시를 내렸다. 신문은 구체적인 내용을 공개하지 않았다.
또 “새 5개년 계획기간 내 군수공장들의 현대화 사업계획과 당면한 중요 3개 군수공업기업소 현대화 예산안에 대한 심의는 4월에 소집되는 당중앙군사위원회 확대회의에서 하게 될 것”이라고 예고했다.
다음 달 중앙군사위 확대회의는 처음 공개된 일정이다. 회의에서는 지난달 열린 9차 당대회에서 공개한 국방발전 5개년 계획의 이행 방안을 심의할 것으로 보인다. 김 위원장은 9차 당대회에서 향후 5년 동안의 국방 목표를 담은 새로운 국방발전 5개년 계획의 핵심 내용을 공개한 바 있다.
통일부 당국자는 기자들과 만나 김 위원장의 이번 일정과 관련해 “9차 당대회에서 수립된 국방발전 5개년 계획에 따른 군수공장의 현대화를 독려하기 위해서 방문한 것으로 평가한다”고 말했다.
