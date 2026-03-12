김정은, 딸 주애와 권총 사격…“진짜 훌륭한 권총”

북한 조선중앙TV는 김정은 국무위원장이 딸 주애와 함께 지난 11일 제2경제위원회 산하 중요군수공장을 찾아 신형 권총을 사격하고 현지 지도를 했다고 12일 보도했다. 조선중앙TV 캡처

“전투력을 강화하는 데서 권총을 비롯한 휴대용 경량무기 생산을 전담하고 있는 공장의 역할이 대단히 중요하다”며 공장 현대화를 강조했다.