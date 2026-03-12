하남 위례신도시에 첫 중견기업 본사 이전 협약
이글루코퍼레이션과 업무협약
교산 AI 클러스터 연계 기대
경기 하남시가 정보보안 기업 이글루코퍼레이션과 본사 이전 협약을 체결하며 AI 산업 거점 도시 조성에 본격 나섰다.
하남시는 12일 이글루코퍼레이션과 본사 이전을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 인공지능(AI) 특화도시 조성을 위한 협력 기반을 마련했다.
이번 협약은 위례신도시 지역에 들어서는 첫 중견기업 본사 이전 사례로, 기업 인프라가 상대적으로 부족했던 지역의 산업 기반을 강화하고 지역 경제 활성화와 전문 일자리 창출에 기여할 것으로 기대된다.
이글루코퍼레이션은 국내 정보보안 시장을 이끌어 온 기업으로 안랩 등과 함께 국내 대표 보안 솔루션 기업으로 꼽힌다.
공공기관과 금융기관, 대기업 등을 대상으로 사이버 보안 기술과 서비스를 제공해 왔으며, 인공지능 기반 보안 기술을 활용한 자율형 보안운영센터(Autonomous SOC) 솔루션을 개발해 디지털 보안 분야에서 경쟁력을 확보하고 있다.
회사는 2029년까지 본사와 연구소 이전을 완료할 계획이며, 이전이 마무리되면 300명 이상의 전문 인력이 하남시에 상주하게 된다.
하남시는 기업 유치부터 정착까지 전 과정을 지원하는 ‘기업 매니저’ 제도를 도입해 행정 지원 체계를 강화할 방침이다.
기존 프로젝트 매니저(PM) 제도를 확대해 교통과 건축 등 분야별 전담 직원을 배치하고 기업이 겪는 각종 행정 절차를 원스톱으로 지원해 기업 활동에 필요한 시간과 규제를 최소화한다는 계획이다.
이번 기업 유치는 하남시가 추진 중인 3조 원 규모의 교산 AI 혁신 클러스터 조성 사업과도 연계될 전망이다.
시는 첨단 기업 집적 효과를 통해 AI 산업 생태계를 구축하고 관련 산업 성장을 촉진한다는 구상이다.
시는 최근 기업 유치 성과도 이어가고 있다. 지난 4년 동안 이글루코퍼레이션을 포함해 총 13개 기업을 유치했으며, 누적 투자액은 1조원을 넘어섰다.
이를 통해 약 2500개의 일자리 창출이 기대되며, AI 테크 분야 중심의 고급 기술 인력 수요도 증가하고 있다.
이득춘 이글루코퍼레이션 대표는 “창립 27년을 맞아 본사 이전을 고민하던 중 하남시의 시정 비전을 접하고 최적의 입지라는 확신을 얻었다”며 “위례신도시는 서울과 인접한 뛰어난 입지를 갖춘 만큼 하남에서의 성장이 다른 IT 기업들의 진출을 이끄는 계기가 될 것”이라고 말했다.
이현재 하남시장은 “기업이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 만드는 것이 도시 경쟁력과 시민 삶의 질을 높이는 핵심”이라며 “이번 본사 이전이 하남시 첨단 산업 생태계를 강화하는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
이어 “기업 매니저 제도를 통해 현장의 어려움을 선제적으로 지원하고 교산 AI 클러스터와 연계해 하남을 대한민국 AI 산업을 대표하는 도시로 성장시키겠다”고 말했다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
