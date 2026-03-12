여객기 참사 잔해물 조사서 또 희생자 유해 추정 물체 쏟아져

12일 하루만 24점 발견…총 33점

앞서 수습된 9점 희생자 유해 판명

무안국제공항에서 국립과학수사연구원 관계자들이 12·29 제주항공 여객기 참사 사고기 잔해를 조사하고 있다. 연합뉴스

희생자 유해로 추정되는 물체 24점을 발견했다.

1점은 기체 날개 잔해에서, 나머지는 잔해물을 담아 보관해온 톤백(대형 포대 자루) 등에서 수습된 것으로 전해졌다.