여객기 참사 잔해물 조사서 또 희생자 유해 추정 물체 쏟아져
12일 하루만 24점 발견…총 33점
앞서 수습된 9점 희생자 유해 판명
12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 사고기 잔해물 추가 조사 과정에서 희생자 유해로 추정되는 물체가 또 발견됐다.
12일 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회에 따르면 국토교통부 항공철도사고조사위원회(사조위)와 전남경찰청 과학수사대는 이날 전남 무안군 무안국제공항에서 사고기 잔해물에 대한 추가 조사를 진행하는 과정에서 희생자 유해로 추정되는 물체 24점을 발견했다.
1점은 기체 날개 잔해에서, 나머지는 잔해물을 담아 보관해온 톤백(대형 포대 자루) 등에서 수습된 것으로 전해졌다.
지난달부터 시작된 재조사 과정에서 발견된 유해 추정 물체는 이날까지 모두 33점이다. 이중 앞서 발견된 9점은 국립과학수사연구원 DNA 감식 결과 희생자 6명의 것으로 확인됐다.
유가족들은 이날 발견된 물체 역시 희생자 유해일 가능성이 큰 것으로 보고 있다.
참사 발생 1년 3개월이 넘은 시점에서 희생자 유해와 유류품이 잇따라 발견되면서 초기 사고 수습 과정 미흡에 대한 조사도 이어질 전망이다. 이재명 대통령은 이날 “이번 사태에 책임 있는 관계자들을 엄중히 문책하라”고 지시했다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
