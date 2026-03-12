100억 세금 체납자, 가짜 석유 제조하다 덜미
허위 세금계산서 100억원 발급
노후 바지선에 폐유 8만톤 보관
황 성분 기준치 90배 연료 사용
법인세 등 100억원대 세금을 체납한 상태에서 차명 회사를 운영하며 가짜 석유를 제조·판매하고 회사 자금을 횡령한 70대 남성이 해경에 붙잡혔다.
남해지방해양경찰청은 특정경제범죄가중처벌법 위반과 폐기물관리법, 위험물관리법, 석유사업법 위반 등의 혐의로 부산 거주 A씨(70대)를 구속 송치했다고 12일 밝혔다.
A씨는 2008년 국세청으로부터 허위 세금계산서 발급 등 탈세 범행으로 적발된 뒤 법인세와 부가가치세 등 약 100억원이 넘는 세금을 체납하면서도 실체 없는 유령 회사를 포함한 7개 업체를 차명으로 운영하며 불법 사업을 확장한 혐의를 받고 있다. 그는 급여와 부동산, 예금, 골프회원권 등을 차명으로 보유하며 재산을 은닉한 것으로 조사됐다.
또 A씨는 약 5년 동안 계열사 간 실제 거래 없이 100억원대 허위 세금계산서를 발급해 유령 회사로 자금을 이체한 뒤 허위 인건비 명목으로 빼돌리는 방식으로 약 20억원의 회사 자금을 횡령한 것으로 드러났다. 이 과정에서 골프 회원권과 별장 등을 차명으로 구매하는 등 체납 기간에도 호화 생활을 한 것으로 확인됐다.
A씨는 부산항에 장기 계류 신고를 해 선박 안전 검사를 받지 않는 노후 유조바지선 3척과 일반 바지선 1척에 약 8만3000t의 폐유를 불법 보관한 혐의도 받고 있다. 이는 탱크로리 차량 약 4000대 분량에 해당하는 규모다.
또 정제유 공장에서 나프타를 혼합해 약 90t 이상의 불법 재생유를 제조·판매하고, 출처가 불분명한 해상용 경유(일명 ‘뒷기름’)와 나프타를 섞은 가짜 석유 약 11t을 생산한 것으로 조사됐다. 이 가짜 석유와 뒷기름 약 190t은 탱크로리 차량 연료로 사용된 것으로 확인됐다. 한국석유관리원 분석 결과 해당 연료에서는 대기오염물질인 황 성분이 기준치의 90배를 넘는 것으로 나타났다.
A씨는 차명 재산을 숨긴 채 기초연금까지 받아온 것으로 드러났다. 또 과거 선박 관련 불법 행위가 적발됐을 때 바지 사장 등을 내세워 대신 처벌받게 하는 방식으로 수사를 피해 온 것으로 조사됐다.
해경은 부산항 등에 장기 계류된 선박이 폐유 보관 등 불법 행위에 악용되는 사례가 있는지 유관기관과 협조해 업계 전반에 대한 수사를 확대할 방침이다.
