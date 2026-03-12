넷마블 신작 ‘몬길: STAR DIVE’ 내달 15일 출시

넷마블몬스터 이동조 PD. 게임사 제공

넷마블은 개발 중인 몬스터 테이밍 액션 RPG 신작 ‘몬길: STAR DIVE’(개발사 넷마블몬스터)를 다음 달 15일 PC·모바일 플랫폼에서 전 세계(중국·베트남 제외) 정식 출시한다고 12일 밝혔다.