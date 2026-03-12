넷마블 신작 ‘몬길: STAR DIVE’ 내달 15일 출시
넷마블은 개발 중인 몬스터 테이밍 액션 RPG 신작 ‘몬길: STAR DIVE’(개발사 넷마블몬스터)를 다음 달 15일 PC·모바일 플랫폼에서 전 세계(중국·베트남 제외) 정식 출시한다고 12일 밝혔다.
몬길: STAR DIVE는 2013년 국내에서 큰 인기를 얻은 모바일 수집형 RPG ‘몬스터 길들이기’의 후속작이다. 이 게임은 ▲언리얼 엔진5 기반의 고품질 스토리 연출 ▲3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 박진감 넘치는 전투 액션 ▲몬스터를 포획·수집·합성하는 ‘몬스터링 컬렉팅’ 시스템이 특징이다.
정식 출시에 앞서 몬길: STAR DIVE는 두 차례의 국내외 비공개 테스트(CBT)를 통해 게임 완성도를 높여왔다. 작년 독일 ‘게임스컴’과 일본 ‘도쿄게임쇼’ 등 주요 글로벌 게임 행사에 참가해 글로벌 이용자들과 소통해왔다.
‘지스타 2025’에서는 한국적 색채를 담은 신규 지역과 캐릭터를 최초 공개하며 주목받았다. 지난 9일부터 미국 샌프란시스코에서 진행 중인 ‘GDC 2026’에서는 엑스박스(Xbox)와 협업한 현장 시연 및 플레이스루 영상 공개를 통해 글로벌 미디어의 주목을 받았다.
넷마블몬스터 김건 대표는 “4월 15일 ‘몬길: STAR DIVE’를 최고의 완성도로 선보이기 위해 개발 막바지 작업에 총력을 기울이고 있다”며 “출시를 기다려 주신 글로벌 이용자분들의 기대에 부응하는 게임으로 보답하겠다”고 말했다.
몬길: STAR DIVE는 현재 글로벌 사전등록을 진행 중이다. 브랜드 사이트에서 휴대폰 번호 등록을 완료하면 게임 보상을 얻고 시작할 수 있다.
