예쁜 지수-멋진 서강준의 가상 연애…도파민 터지는 ‘월간남친’

입력:2026-03-12 16:31
넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’ 한 장면. 넷플릭스 제공

“도파민이 폭발한다!”

이별의 아픔을 겪고 일에 치여 사는 웹툰 PD 서미래(지수)는 가상 연애 서비스 ‘월간남친’을 구독한 뒤 생활에 활력을 얻는다. 기계를 머리에 쓰고 서비스를 켜면 눈앞에 가상현실이 펼쳐진다. 901명의 남성 캐릭터 중 선택하면 상대와의 황홀한 데이트가 시작된다.

넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’ 한 장면. 넷플릭스 제공

걸그룹 블랙핑크 멤버 겸 배우 지수가 판타지 로맨틱 코미디에 도전했다. 그가 주연한 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’에 국내외 관심이 쏠렸다. 12일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 지난 6일 공개된 ‘월간남친’은 첫 주 260만 시청수를 기록하며 비영어 TV쇼 부문 글로벌 4위에 올랐다. 국내에서는 연일 시청 1위다.

취향에 맞는 남성을 선택해 가상 연애를 한다는 독특한 설정이 여성 시청자의 설렘을 자극했다. 배우 서강준·이수혁·옹성우·이재욱·이현욱·김영대·박재범 등이 ‘월간남친’ 속 가상의 연인들로 등장해 보는 재미를 더한다. 미래가 직장 동료 박경남(서인국)과 펼치는 현실 연애는 ‘혐관’(혐오 관계) 로맨스의 전형을 따른다.

넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’ 한 장면. 넷플릭스 제공

‘킬링 타임’용으로 가볍게 보기에 적합한 작품이다. 가상현실 기술의 영향이나 직접 소통의 가치 따위를 깊이 조명하지 않는다. 예쁘고 멋진 인물들을 통한 시각적 즐거움에 초점을 맞춘다. 극 중 지수는 250벌의 의상을 입는 등 다채로운 모습을 보여준다.

지수의 연기력에 대한 평가는 엇갈린다. 드라마 ‘설강화’, 영화 ‘전지적 독자 시점’ 등 전작과 비교해 발랄한 연기가 작품 톤에 잘 어울린다는 반응이 있는 반면 여전히 발성이 부정확하고 감정 표현이 어색하다는 평가도 나온다. 미국 시사지 타임은 “지수가 지금껏 연기한 역할 중 가장 잘 어울린다. 여성 주도의 로맨스인 점도 긍정적”이라고 평했다.

권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr

권남영 기자
디지털뉴스부
권남영 기자
