예쁜 지수-멋진 서강준의 가상 연애…도파민 터지는 ‘월간남친’
“도파민이 폭발한다!”
이별의 아픔을 겪고 일에 치여 사는 웹툰 PD 서미래(지수)는 가상 연애 서비스 ‘월간남친’을 구독한 뒤 생활에 활력을 얻는다. 기계를 머리에 쓰고 서비스를 켜면 눈앞에 가상현실이 펼쳐진다. 901명의 남성 캐릭터 중 선택하면 상대와의 황홀한 데이트가 시작된다.
걸그룹 블랙핑크 멤버 겸 배우 지수가 판타지 로맨틱 코미디에 도전했다. 그가 주연한 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’에 국내외 관심이 쏠렸다. 12일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 지난 6일 공개된 ‘월간남친’은 첫 주 260만 시청수를 기록하며 비영어 TV쇼 부문 글로벌 4위에 올랐다. 국내에서는 연일 시청 1위다.
취향에 맞는 남성을 선택해 가상 연애를 한다는 독특한 설정이 여성 시청자의 설렘을 자극했다. 배우 서강준·이수혁·옹성우·이재욱·이현욱·김영대·박재범 등이 ‘월간남친’ 속 가상의 연인들로 등장해 보는 재미를 더한다. 미래가 직장 동료 박경남(서인국)과 펼치는 현실 연애는 ‘혐관’(혐오 관계) 로맨스의 전형을 따른다.
‘킬링 타임’용으로 가볍게 보기에 적합한 작품이다. 가상현실 기술의 영향이나 직접 소통의 가치 따위를 깊이 조명하지 않는다. 예쁘고 멋진 인물들을 통한 시각적 즐거움에 초점을 맞춘다. 극 중 지수는 250벌의 의상을 입는 등 다채로운 모습을 보여준다.
지수의 연기력에 대한 평가는 엇갈린다. 드라마 ‘설강화’, 영화 ‘전지적 독자 시점’ 등 전작과 비교해 발랄한 연기가 작품 톤에 잘 어울린다는 반응이 있는 반면 여전히 발성이 부정확하고 감정 표현이 어색하다는 평가도 나온다. 미국 시사지 타임은 “지수가 지금껏 연기한 역할 중 가장 잘 어울린다. 여성 주도의 로맨스인 점도 긍정적”이라고 평했다.
