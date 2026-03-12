크래프톤, ‘배틀그라운드’ 9주년 맞이 게임 업데이트
크래프톤이 PUBG: 배틀그라운드의 출시 9주년을 기념해 게임을 업데이트했다고 12일 밝혔다.
배틀그라운드는 스팀 역대 최대 동시 접속자 수 325만 명을 기록한 배틀로열 장르 게임이다. 2017년 3월 얼리 액세스(앞서 해보기) 출시 직후부터 선풍적인 인기를 끌면서 크래프톤의 대표 게임으로 자리잡았다.
크래프톤은 게임 출시 9주년을 맞아 이용자들이 기념 분위기를 느낄 수 있도록 시작섬에 기념 동상을 만들고 상공에 드론쇼를 연출했다. 론도 맵 곳곳에는 9주년 기념 팝업 스토어와 축하 전광판도 만들었다. 또한 게임에 접속만 해도 ‘이벤트 패스: 올 데이 파티’를 유저들에게 제공하기로 했다.
아케이드 모드 팀 데스매치에는 이용자 선호도를 반영해 맵 등장 확률을 조정했다. 인텐스 배틀로얄에는 특정 보급 상자 구성품을 조정했다. PC 플랫폼 UGC(이용자 생성 콘텐츠) 알파에 크리에이터 정보 기능도 추가해 모드 이름, 창작자 지정 등을 설정할 수 있도록 했다.
크래프톤은 배틀그라운드 출시 9주년을 기념해 오는 28일 대규모 오프라인 팬 행사 ‘PUBG 9주년 페스티벌’을 개최한다. 이곳에서 체험형 부스, 미니게임존, 인플루언서와 함께하는 팬밋업 행사 등을 개설하고 진행할 예정이다. 크래프톤은 행사 티켓이 판매 개시 10분 만에 매진됐다고 밝혔다.
