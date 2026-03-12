15년 전 최경주가 2026년 최경주를 꿈꾸는 후배들을 위한 조언…“페어웨이를 지켜야 우승할 수 있다”
2011년 한국인 최초로 플레이어스 챔피언십 우승
2017년 챔프 김시우와 임성재·김성현 등 3명 출전
‘한국산 탱크’ 최경주가 2011년에 한국 선수 최초로 제5의 메이저대회 플레이어스 챔피언십에서 우승한 소회와 올해 대회에 출전한 후배들을 위해 조언했다.
올해 대회는 12일(한국시간)부터 미국 플로리다주 폰테베드라비치의 TPC 소그래스 더플레이어스 스타디움코스(파72)에서 펼쳐진다.
최경주는 2011년 이 대회에서 최종합계 13언더파 275타를 기록, 데이비드 톰스(미국)와 공동 선두로 가진 연장 승부에서 이겨 한국인 최초이자,아시아 출신 최초로 대회 우승 트로피를 들어 올렸다.
최경주는 올해로 대회 우승 15주년을 맞이해 PGA투어와 가진 인터뷰에서 당시 우승 경험과 코스 공략에 대한 생각, 그리고 한국 후배 선수들을 위한 격려의 메시지를 남겼다.
최경주는 “2011년에 이 대회에서 우승을 하면서 대한민국 골프에 큰 영향을 주었고, 젊은 선수들에게도 용기를 줄 수 있었던 매우 자랑스러운 우승이다”고 의미를 부여했다.
그는 15년 전 플레이어스 챔피언십 1라운드에 임하는 자신에게 메시지를 준다면 어떤 메시지를 주겠는가라는 질문에 “나는 이 대회를 준비할 때 항상 컷 통과를 가장 먼저 생각했다”라며 “2011년 대회 때도 컷 통과만 하자는 마음이었다. 성적이 좋아지면 ‘톱10’도 해보자라고 계획을 세웠지 우승을 해보자라는 생각을 한적은 없다. 난 항상 우선적으로 컷오프를 피하자고 생각을 했다”고 말했다.
최경주는 2017년 대회에서 김시우가 우승한 것에 대한 소회도 밝혔다. 그는 “김시우 우승했을 때 정말 기쁘고 대견스러웠다. 특히 기억에 남는 장면은 15번 홀에서 세컨드 샷을 드라이버로 과감하게 공략해 그린에 올린 뒤 투퍼트로 마무리했던 순간이다”이라며 “그 장면이 우승으로 이어지는 중요한 모멘텀이 됐다고 생각한다. 그런 플레이를 보면서 후배 선수가 큰 무대에서 좋은 모습을 보여줬다는 점이 상당히 자랑스럽게 느껴졌다”고 했다.
올 대회에는 김시우 외에 임성재와 김성현 등 3명의 한국 선수가 출전한다. 최경주는 “이 대회에 출전하는 선수들은 모두 잘친다. 아이언 샷을 홀에 가깝게 치고 퍼트를 잘하는 것이 중요하다”며 “드라이버를 치는 것보다 페어웨이를 지키는 정확한 플레이가 훨씬 더 효과적인 코스라고 생각한다”고 조언했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사