비닐하우스 임대 갈등 흉기 사건…남성 2명 숨져
전북 익산의 한 주택에서 임대인과 임차인 관계인 남성 2명이 흉기에 찔린 채 숨져 경찰이 수사에 나섰다.
12일 익산경찰서에 따르면 이날 오후 1시쯤 익산시 망성면 한 주택에서 “남편이 흉기에 찔렸다”는 취지의 신고가 접수됐다.
신고를 받고 출동한 경찰은 흉기에 찔린 채 쓰러져 있던 A씨(70대)와 B씨(50대)를 발견했다. 두 사람은 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.
A씨와 B씨는 비닐하우스 토지 임대인과 임차인 관계인 것으로 파악됐다.
경찰 조사에서 두 사람은 지난해 만료된 비닐하우스 토지 임대 계약 문제로 갈등을 겪어온 것으로 확인됐다. 임차인인 B씨가 이날 A씨의 집을 찾아 언쟁을 벌이던 중 흉기를 꺼내 위협했고, A씨가 대응하는 과정에서 두 사람 모두 흉기에 찔린 것으로 조사됐다.
경찰은 당시 현장에 있던 A씨의 아내와 외국인 노동자 등의 진술을 토대로 사건 경위를 파악하고 있다.
경찰 관계자는 “통상적으로는 공소권 없음으로 종결될 사안이지만 정확한 사건 경위를 확인한 뒤 사건을 종결할 예정”이라고 말했다.
