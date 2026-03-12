부산시·부산은행, 중소기업에 5000억원 금융지원
부산시·상의·금융기관 6자 협약
기업당 최대 30억원 정책자금
이차보전 2%·보증서 대출 지원
부산시는 12일 시청 국제의전실에서 부산상공회의소, 차세대기업인클럽, 기술보증기금, 신용보증기금, 부산은행과 함께 ‘부산 넥스트루트(Next Root) 특별금융 지원’ 업무협약을 체결했다.
이날 협약식에는 박형준 부산시장과 정현민 부산상공회의소 상근부회장, 심현우 차세대기업인클럽 회장, 이재필 기술보증기금 상임이사, 채병호 신용보증기금 상임이사, 김성주 부산은행장 등이 참석했다.
이번 협약은 글로벌 경기 불확실성과 지정학적 리스크 등으로 어려움을 겪는 지역 중소기업의 자금 애로를 해소하고 성장 잠재력이 높은 기업에 생산적 금융을 공급하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 부산시와 금융·보증기관, 기업단체는 협력 체계를 구축해 총 5000억원 규모의 정책자금을 지역 기업에 지원한다.
시는 2.0% 이차보전을 지원하고 부산상공회의소와 차세대기업인클럽은 지원 대상 기업 추천과 사업 안내를 맡는다. 기술보증기금과 신용보증기금은 출연금을 기반으로 신용보증을 제공하고 부산은행은 특별출연과 우대금리를 적용한 보증서 대출을 공급한다.
지원 대상은 부산에 본사 또는 사업장을 둔 중소기업으로 기업당 최대 30억원까지 자금을 지원한다. 이차보전 지원 한도는 8억원이며 상환 조건은 3년 만기로 2년 거치 후 1년 분할 상환 또는 3년 거치 일시상환 방식 중 선택할 수 있다.
시는 이번 협약을 계기로 기술력과 성장 가능성을 갖춘 유망 기업을 적극 발굴해 지역 산업 경쟁력을 높이고 투자와 고용 확대를 유도할 계획이다.
박형준 부산시장은 “대외 경제 여건 악화로 지역 기업의 경영 부담이 커지고 있다”며 “시와 금융·보증기관이 협력해 기업들이 체감할 수 있는 금융지원을 확대하겠다”고 말했다. 김성주 부산은행장은 “앞으로도 지역 중소기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 금융지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사