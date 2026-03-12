고속도로 EX-OIL…“전국 최저가 판매로 국민 부담 줄인다”

한국도로공사, 한국고속도로휴게시설협회와 함께 지속적으로 대책 추진

연합뉴스



한국도로공사는 최근 국제유가 급등에 따른 국민의 유류비 부담을 줄이기 위해 국내 정유사(SK에너지, GS칼텍스), 한국고속도로휴게시설협회와 함께 고속도로 알뜰주유소(EX-OIL)의 전국 최저가 수준 판매를 위한 대책을 지속 추진 중이라고 12일 밝혔다.



한국도로공사는 정부정책 시행기간 동안 주유소 운영업체에 임대료 50%를 한시적으로 지원해 저가 판매로 인한 주유소 부담을 완화하고 공동구매 정유사(SK에너지, GS칼텍스)와는 고속도로 EX-OIL에 안정적인 유류 공급을 위해 협력하기로 했다.



또 휴게시설협회는 휴게시설 운영자들과 함께 정부의 유류가격 안정화 정책에 적극 동참하기로 했다.



최근 유류가격 급등 이후에도 고속도로 EX-OIL은 시중가 대비 평균 휘발유 84원, 경유 85원 저렴하게 판매 해오고 있다. 앞으로도 전국 최저가 수준으로 저렴하게 유류를 판매할 수 있을 것으로 예상된다.



한국도로공사 관계자는 “고속도로 EX-OIL은 언제나 국민의 유류비 부담을 줄이기 위해 노력해 왔고 이는 국제유가가 급등한 지금도 다르지 않다”며 “앞으로도 국제유가 변동 상황을 모니터링해 정부의 민생물가 안정 정책에 적극 동참할 계획”이라고 밝혔다.



김천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



