한국선급, 머신러닝 기반 선박 연료 절감 기술 개념승인

한국선급(KR)은 지마린서비스(G-Marine Service)가 개발한 ‘머신러닝 기반 선박 연료 절감량 산정 방법’에 대해 개념승인(AIP)을 수여했다고 12일 밝혔다.
최근 해운업계에서는 연료비 절감과 온실가스 배출 저감을 위해 다양한 에너지 절감 장치와 운항 최적화 기술이 도입되고 있다. 다만 선박의 연료 소모량은 바람과 파도, 화물 적재량 등 운항 환경에 따라 크게 달라 실제 연료 절감 효과를 객관적으로 평가하기 어렵다는 한계가 있었다.
지마린서비스가 개발한 이번 기술은 선박 운항 데이터를 활용해 특정 운항 조건에서 예상되는 연료 소모량을 머신러닝 기반으로 예측한 뒤 실제 사용된 연료량과 비교해 연료 절감 효과를 정량적으로 산정하는 방식이다.
특히 풍속과 해상 상태, 흘수, 적재중량 등 다양한 운항 환경 요인이 연료 소모에 미치는 영향을 머신러닝 모델로 분석해 운항 환경 차이를 보전함으로써 더 정확한 연료 절감 효과 평가가 가능하게 했다.
KR은 이번 AIP가 선박 연료 효율 개선 효과를 데이터 기반으로, 객관적으로 평가할 수 있는 방법론의 기술적 타당성을 확인했다는 점에서 의미가 있다고 설명했다. 이를 통해 선사들은 연료 절감 장치나 운항 최적화 전략의 효과를 보다 신뢰성 있게 확인할 수 있을 것으로 기대된다.
권치오 지마린서비스 대표는 “이번 AIP 획득은 연료 절감량 산정 체계의 신뢰성을 공식적으로 인정받은 성과”라며 “선사와 장비 공급업체가 연료 효율 개선 효과를 정량적으로 확인하는 기반이 될 것”이라고 말했다.
이영석 KR 회장은 “AI 기반 데이터 분석 기술을 활용해 선박 연료 절감 효과를 정량적으로 평가할 가능성을 확인한 사례”라며 “앞으로도 디지털 및 친환경 해운 기술 검증을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
