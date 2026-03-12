연천군, 기회발전특구 신청 지침 마련 촉구
“수도권 내 인구감소지역·접경지역 대상 신청 지침 마련해야”
수도권 인구감소지역인 경기 연천군이 기회발전특구 신청 지침 마련을 정부에 촉구하며 제도 개선을 건의했다.
연천군은 지난 10일 산업통상자원부 지역경제진흥과를 방문해 수도권 내 인구감소지역과 접경지역을 대상으로 한 기회발전특구 신청 지침 마련과 대상 지정을 공식 건의했다.
이번 건의는 지난 23일 대한민국 국회 소통관에서 열린 ‘연천군 기회발전특구 신청지침 마련 촉구’ 기자회견의 후속 조치로, 수도권이라는 이유로 제도 적용에서 사실상 제외되고 있는 현실을 개선해야 한다는 취지다.
현재 정부는 비수도권을 중심으로 기회발전특구를 지정해 왔으며, 전국 55개 특구에서 약 33조원 규모의 투자가 진행되는 등 지역경제 활성화 기반이 마련되고 있다.
그러나 연천군은 2023년 5월 국회 수정 의결을 통해 인구감소지역 또는 접경지역에 해당해 신청 대상에 포함됐음에도 불구하고, 수도권 지역에 대한 세부 신청 지침이 마련되지 않아 실제 신청조차 하지 못하고 있는 상황이다.
연천군은 최근 정부의 균형발전 정책 기조가 ‘수도권 대 비수도권’이라는 단순한 구분을 넘어 인구감소지역을 우선 지원하는 방향으로 변화하고 있다는 점도 강조했다.
군은 특히 연천군이 군사시설보호구역 등 각종 중첩 규제로 오랜 기간 개발 제한을 받아온 접경지역이라는 점을 들어, 단순히 수도권에 속한다는 이유로 지방 우대 정책에서 배제되는 것은 형평성에 맞지 않는다고 밝혔다.
연천군 관계자는 “연천군은 국가 안보를 위해 수십 년간 군사시설 규제를 감내해 온 특별 희생 지역”이라며 “기회발전특구는 청년들이 지역을 떠나지 않고 일자리를 찾을 수 있는 지방소멸 대응의 핵심 전략인 만큼, 정부가 수도권 인구감소지역과 접경지역을 대상으로 한 신청 지침을 조속히 마련해야 한다”고 말했다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
