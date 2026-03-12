파주시, 평화경제특구 유치 도전…후보지 공모 참여
경기 파주시가 평화경제특별구역 유치를 위해 경기도 공모에 공식 신청서를 제출하며 본격적인 도전에 나섰다.
파주시는 지난 10일 경기도가 추진 중인 평화경제특별구역 후보지 공모 신청서를 제출했다고 12일 밝혔다.
이번 공모는 경기도 내 접경지역 8개 시·군을 대상으로 진행되며, 신청서 접수 이후 27일 대면평가를 거쳐 올해 4월 착수 예정인 ‘경기도 평화경제특구 개발계획 용역’의 과업 대상지가 선정될 예정이다. 공모 대상 지역은 고양, 파주, 김포, 양주, 포천, 동두천, 가평, 연천 등이다.
파주시는 평화경제특구 유치를 위해 제도 마련 초기 단계부터 준비를 이어왔다. 2023년 6월 ‘평화경제특별구역의 지정 및 운영에 관한 법률’ 제정 이후 전담팀을 신설하고 자체 구상 연구용역을 추진하며 특구 조성 전략을 구체화해왔다.
또한 학계 인사와 언론인, 시민 등이 참여하는 토론회와 비전 선포식 등 다양한 시민참여 행사를 개최해 특구 유치 필요성과 지역 발전 비전을 공유하며 공감대 형성에도 힘써왔다.
시는 수도권과 개성이 동시에 인접한 지리적 이점과 산업·관광 기반을 결합한 개발 구상을 중심으로 공모 신청서를 작성했다. 특히 접경지역이라는 특성을 활용해 남북 경제협력 재개 시 핵심 거점 역할을 수행할 수 있다는 점을 강조했다.
시 관계자는 “수도권과 개성에 인접한 지리적 강점과 지역 산업 기반을 바탕으로 파주만의 개발 구상을 담아 신청서를 준비했다”며 “향후 진행될 평가에서도 좋은 결과를 얻을 수 있도록 철저히 대비하겠다”고 말했다.
한편, 파주시는 남북출입사무소와 판문점, 대성동마을 등 상징적 평화 거점을 보유하고 있으며, 수도권 산업 기반과 함께 개성공단과 직접 연결 가능한 접경지역이라는 점에서 남북 경제협력 재개의 관문 역할을 수행할 수 있는 지역으로 평가받고 있다.
