전북 ‘66조 산업 프로젝트’ 시동…현대차 투자·국가사업 추진

대통령 타운홀미팅서 지역 현안 국가 정책 격상

새만금 중심 미래산업 투자 신호탄

전담팀·특별법 개정으로 실행 체계 구축

12일 김관영 전북특별잧치도지사가 타운홀미팅 및 현대그룹 투자협약 후속대응 관련 기자회견을 갖고 있다. 전북도 제공

전북특별자치도가 대통령 주재 타운홀미팅과 현대자동차그룹의 새만금 9조원 투자 협약을 계기로 대규모 산업 전환 프로젝트에 시동을 걸었다. 국가 정책과 민간 투자가 동시에 움직이면서 전북이 최대 66조원 규모 미래 산업 구상의 실행 단계에 들어섰다는 평가가 나온다.



12일 전북도에 따르면 지난달 열린 대통령 주재 타운홀미팅에서 전북 발전 과제가 국가 의제로 공식화됐다. 당시 4개 부처 장관이 전북 관련 정책을 발표하면서 지역 현안이 국가 차원의 정책 과제로 격상됐다.



전북도는 이후 정부 발표 자료와 부처 정책을 분석해 SOC·새만금 기반·AI·에너지·농생명 등 4대 분야 57개 프로젝트를 도출했다. 총 사업 규모는 약 57조원으로 추산된다.



SOC 분야에서는 새만금 국제공항 적기 개항과 전주권 광역교통망 확충 등을 통해 전북을 ‘1시간 광역 경제·생활권’으로 연결하는 구상이 담겼다.



새만금 분야에서는 RE100 전용 산업단지와 AI 수소시티 조성 등을 추진해 새만금을 첨단 전략산업 거점으로 육성하는 방안이 제시됐다.



AI·에너지 분야에서는 피지컬 AI 실증랩과 AI 데이터센터 구축, 수소 산업과 해상풍력을 결합한 에너지 전환 거점 조성이 추진된다. 농생명 분야에서는 국가식품클러스터 2단계 확대와 종자산업 혁신클러스터 구축 등을 통해 전북을 K-푸드 산업 거점으로 육성하는 계획이다.



여기에 민간 투자도 더해졌다. 현대자동차그룹은 새만금 지역에 수소에너지·AI 데이터센터·로봇 산업 등에 약 9조원을 투자하는 양해각서(MOU)를 체결했다. 국내 단일 지역 투자로는 이례적인 규모로 평가된다.



정부도 후속 지원에 나섰다. 국무총리 주재로 ‘새만금·전북 대혁신 TF’가 출범했으며 규제 개선과 인프라 확충을 포함한 종합 지원 계획이 상반기 중 마련될 예정이다.



전북도는 후속 사업 추진을 위해 경제부지사를 단장으로 하는 투자 지원 전담팀을 구성하고 기업 투자 지원 체계를 가동했다. 로봇·수소·AI 데이터센터 등 분야별 전담 조직을 통해 범정부 TF 대응과 사업 관리 업무를 맡는다.



제도적 기반 마련을 위한 전북특별법 개정도 추진 중이다. 로봇 실증특구 지정과 피지컬 AI 산업 육성, 재생에너지 직접 전력 거래 등 총 41개 특례가 포함된 개정안이 발의됐다.



도는 올해 상반기 사업화 기반 구축, 하반기 국가 계획 반영과 예산 확보, 2027년 이후 본격적인 프로젝트 실행 등 3단계 로드맵에 따라 정책을 추진할 계획이다.



김관영 전북지사는 “정부 정책과 민간 투자가 동시에 움직이면서 전북 산업 지도를 바꿀 동력이 마련됐다”며 “새만금을 중심으로 국가와 민간이 함께 성장하는 산업 생태계를 구축하겠다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



