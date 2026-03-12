수원 팔달산 일대 누비며 불 지른 40대 긴급체포
경찰이 경기 수원 팔달산 일대를 누비며 불을 지른 40대를 긴급체포해 조사를 벌이고 있다.
12일 경찰 등에 따르면 이날 오전 11시 10분쯤 팔달산 일대 팔달공원에서 방화로 인한 화재가 발생해 1시간여 만에 진화됐다.
경찰은 소방당국에 “누군가 고의로 불을 지른 것 같다”며 공동대응을 요청했다.
이에 소방당국은 장비 25대와 인력 75명을 동원한 진화 작업에 나섰다. 소방 헬기와 산림청 헬기, 지자체 헬기까지 총 4대의 헬기도 투입해 낮 12시 32분쯤 불길을 잡는데 성공했다.
경찰은 오전 11시 48분쯤 화재 현장 인근에서 방화 용의자인 40대 남성 A씨를 긴급체포해 조사 중이다.
체포 당시 A씨는 라이터 2개를 소지한 상태였다.
이번 화재로 서장대 등산로 입구, 중앙도서관 인근, 팔달산 정상 인근, 팔달약수터 인근 등 4개 지점을 태운 것으로 전해졌다.
다행히 세계문화유산인 수원 화성과 국가사적인 행궁 등 문화재 피해는 없는 것으로 파악됐다.
소방당국은 진화 작업을 마무리하고 구체적인 피해 규모 등을 조사하고 있다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
