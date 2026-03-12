시사 전체기사

콘진원, 글로벌게임허브센터 상반기 신규 입주기업 모집

입력:2026-03-12 15:57
한국콘텐츠진흥원이 상반기 글로벌게임허브센터 신규 입주기업을 모집한다.

이번 공고를 통해 총 32개 중소 게임 기업과 예비·초기 창업팀을 선정해 입주 공간과 개발 기반 시설, 역량 강화 프로그램을 지원할 계획이다.

경기도 판교 제2테크노밸리 LH기업성장센터 8~9층에 위치한 글로벌게임허브센터는 성장 잠재력이 있는 중소 게임 기업과 창업 5년 미만 초기 창업자, 예비 창업팀의 성장을 지원하는 공간이다. 입주기업이 안정적으로 게임을 개발하고 사업을 확장할 수 있도록 입주공간과 다양한 지원 프로그램을 제공하고 있다.

상반기 1차 모집공고를 통해 ▲글로벌게임허브센터 입주기업 14개사 ▲게임벤처4.0 18개 팀 등 총 32개 사를 선정할 계획이다. 입주기업으로 선정되면 사무공간 임대료와 관리비 지원을 비롯해 개발에 필요한 소프트웨어와 모바일·가상현실(VR)게임 테스트베드 등 게임 개발에 필요한 기반 시설을 상시 제공받을 수 있다.

특히 올해는 산업 변화에 맞춰 게임과 인공지능(AI) 연계 교육·컨설팅과 게임 개발 효율성 향상을 위한 모션캡처 활용 프로그램을 강화해 중소 게임사의 개발 역량을 높일 계획이다.

글로벌게임허브센터 입주사는 국내 중소 게임 법인이 지원할 수 있다. 선정 시 임대료(80%)·관리비(50%)를 지원받는다. 입주 기간은 기본 2년이며 우수 기업은 1·2차 연장평가를 통해 최대 4년까지 입주할 수 있다. 게임벤처4.0은 창업 준비 중이거나 공고일 기준 창업 5년 미만 게임 개발사가 지원할 수 있으며 최대 2년간 입주 비용 전액을 지원받는다.

입주기업은 기업 운영과 게임 개발에 필요한 프로그램을 지원받을 수 있다. 최신 산업 및 기술동향 교육을 비롯해, 세무·회계·법무 등 경영 컨설팅과 투자 유치를 위한 기업설명(IR)컨설팅, 투자자 대상 발표행사(데모데이) 등 기업 성장에 필요한 지원 프로그램이 제공된다.

사업 신청은 콘진원 누리집을 통해 진행된다. 공고문을 확인한 뒤 관련 서류를 준비해 오는 26일 오전 11시까지 온라인으로 신청하면 된다.

콘진원 김성준 게임신기술본부장은 “글로벌게임허브센터는 AI 관련 변화하는 게임산업의 트렌드에 맞게 중소게임기업의 의견을 적극 청취하고, 기업간 네트워킹 기회를 확대하는 등 앞으로도 입주기업이 게임 산업의 주역으로 성장할 수 있도록 체계적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

