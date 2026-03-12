박병무 “월급 주는 건 고객… 린저씨 편중 탈피해 2030년 매출 5조 시대 열 것”

박병무 엔씨소프트 대표가 12일 경기도 성남시 엔씨소프트 판교R&D센터에서 열린 경영전략 간담회에서 발언하고 있다.

불소통한다’ ‘

마음대로 운영한다’라는 이미지가 강했다”면서 “이걸 해소하기 위해 작년부터 급격하게 소통을 늘리고 있다. 궁극적으로 유저가 좋아서 돈을 써야 한다. 불만이 있는 상태로 억지로 쓰는 건 결국 좋지 않다”고 강조했다.

2030년까지 매출 5조원과

15% 이상을 달성하겠다는 중장기 목표를 제시했다. 이를 위해 ‘리니지’ ‘아이온’ 등 레거시 지식재산권(IP)에서 1조5000억원 내외의 캐시 플로우를 유지하고 신규 IP와 모바일 캐주얼 비중을 각각 확대한다는 계획이다.

박 대표는 “한국과 대만에 매출 70%가 집중되어 있고 고객들이 나이든 린저씨 위주로 편중되어 있었다”며 “이로 인해 게임 하나가 실패할 때마다 실적 변동성이 너무 컸고 비용 구조도 비효율적이었다”고 진단했다. 그러면서 “지난 2년은 체질 개선을 위한 준비 기간이었다. 올해부터는 서구권 시장과 여성 및 젊은 세대를 타깃으로 본격적인 턴어라운드를 기대한다”고 밝혔다.

아넬 체만 엔씨소프트 모바일 캐주얼 센터장이 12일 경기도 성남시 엔씨소프트 판교R&D센터에서 열린 경영전략 간담회에서 화상으로 발언하고 있다.

엔씨는 개발 진입장벽이 높은 모바일 캐주얼 시장에 들어서기 위해 데이터 기반의 에코시스템을 전략으로 내세웠다. 아넬 체만 센터장은 “일반적인 게임사는 히트작 위주로 큰 투자금을 들이지만 우리는 데이터로 (개발 라인업 중) 승자를 선택하고 타이틀당 낮은 비용을 들여 성공 여부를 미리 파악한다”면서

연간 20개 이상의 게임을 테스트해 4~8주 안에 프로토타입을 제작하는 5단계 프로세스를 가동할 계획이라고 설명했다.

슬로베니아 출신의 체만 센터장은 “엔씨는 98년부터 리니지를 서비스하며 수십년 동안 플레이어를 유지하는 방법을 알고 있다”며 “MMORPG에서 사용하는 라이브 옵스 도구들을 모바일 캐주얼에 접목해 퀄리티를 올리고 유저 지표를 크게 개선할 수 있을 것”이라고 기대했다.

12일 진행한 경영전략 간담회 Q&A 세션 모습. 왼쪽부터 박병무 공동대표, 아넬 체만 센터장, 홍원준 CFO. 엔씨소프트 제공