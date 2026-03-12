롯데시네마 오투, 대학가 복합문화 거점으로
롯데시네마·부산대·금정구·상인회 맞손
취·창업 지원·문화 프로그램 운영
대학가 상권 활성화 기대
롯데시네마 오투(O2) 공간이 대학과 지역 상권, 지자체가 함께 운영하는 복합 문화 거점으로 활용된다.
부산대학교는 11일 대학본부 제1회의실에서 롯데컬처웍스, 금정구청, 부산대상가총연합회와 지역 상생 및 문화 활성화를 위한 4자 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.
이번 협약은 부산대 지하철역 인근 롯데시네마 오투 건물을 공연·전시·지역 행사 등이 가능한 복합 문화 공간으로 활용해 대학가 상권 활성화와 지역 문화 확산을 도모하기 위해 추진됐다. 대학, 기업, 지자체, 상인회가 함께 참여하는 산·학·관·민 협력 모델이라는 점에서 의미가 있다는 평가다.
협약에 따라 롯데컬처웍스는 롯데시네마 오투 내 공간을 제공하고 부산대는 해당 공간을 대학 교육·연구 활동과 청년 창업 지원, 문화 프로그램 운영 등에 활용할 계획이다. 부산대는 지하 1층과 지상 3층·8층 등 총 3개 층을 활용해 취·창업 지원 공간과 공연·전시 등 복합 문화 프로그램을 운영할 예정이다.
금정구는 행정·정책 지원을 맡고 부산대상가총연합회는 공연과 홍보·마케팅 등을 담당해 지역 상권과 연계한 문화 프로그램을 추진한다.
부산대는 이번 협력 사업을 통해 대학의 인적·물적 자원을 지역사회와 공유하고 대학가 상권과 문화 공간이 함께 성장하는 지역 혁신 생태계를 구축한다는 구상이다. 청년 유입 확대와 문화 콘텐츠 확산, 지역 경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
박상후 부산대 대외·전략부총장은 “대학과 지역사회가 함께 성장할 수 있는 복합 문화 플랫폼을 조성해 청년 취·창업 지원과 문화 활성화, 지역 경제 발전에 기여하겠다”고 말했다.
롯데시네마 관계자는 “이번 협약을 통해 지역 상권의 재도약과 문화 발전을 견인하는 성공적인 상생 모델을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
