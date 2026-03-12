한국사학진흥재단, 행정·컨설팅 등 13개 분야 24명 채용
한국사학진흥재단, 행정·컨설팅 등 13개 분야 24명 채용
한국사학진흥재단(이사장 이하운)이 고등교육 혁신 성장을 이끌 인재 확보를 위해 ‘2026년 1차 직원 채용’을 실시한다. 선발 인원은 총 24명이다.
재단은 학령인구 감소 등 급변하는 교육환경에 대응해 사립대학 구조개선과 경영 정상화를 지원할 컨설팅 분야 경력직을 포함해 인재를 채용한다. 모집 인원은 △정규직 6명(행정 신입, 컨설팅 경력 등) △무기계약직 4명 △기간계약직 9명 △체험형 청년인턴 5명이다. 공개경쟁과 제한경쟁을 병행해 공정성과 전문성을 확보할 계획이다.
채용 분야는 컨설팅, 행정, 회계, 법무, 전산, 보안 등 13개 분야다. 장애인 및 취업지원대상자를 위한 보훈특별채용도 함께 진행하며, 전 과정은 NCS 기반 블라인드 채용으로 운영된다.
전형은 직무별로 차등 적용된다. 정규직(행정)은 서류전형과 필기시험, 1·2차 면접을 거치며, 기간계약직과 청년인턴은 서류전형 후 면접으로 최종 선발한다.
원서 접수는 3월 18일부터 25일 오후 4시까지 재단 채용 홈페이지에서 온라인으로 진행된다. 최종 합격자는 결격사유 조회 등을 거쳐 7월 1일 임용될 예정이다. 회계 분야(무기계약직)는 10월 30일까지 상시 접수하고 매월 전형을 한다.
이하운 이사장은 “사립대학의 지속가능한 발전 기반을 구축하고 고등교육의 디지털 혁신을 선도할 창의적 인재들의 적극적인 지원을 기대한다”고 밝혔다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사