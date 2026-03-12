보령머드축제 글로벌축제로 선정…24억원 국비 지원
충남 보령머드축제가 글로벌축제로 선정돼 24억원의 국비를 지원받게 됐다.
보령시는 문화체육관광부와 한국관광공사가 추진 중인 글로벌축제에 보령머드축제가 뽑혀 연간 8억원씩 3년간 지원받는다고 12일 밝혔다.
시는 외국인 관광객 2배 이상 유치를 목표로 방한관광 전략 수립, 외국인 관광객 대상 체험형 콘텐츠 신규 육성, 외국인 관광객 편의 개선을 위한 시스템 도입 등을 추진할 계획이다.
또 진흙(머드)을 활용한 K-뷰티 관광콘텐츠를 강화하고, 머드축제의 대표 프로그램인 머드몹신을 야간까지 확대한다.
시 관계자는 “외국인 관광객을 유치하고 프로그램을 풍성하게 구성해 국내외 관광객에게 기억에 남는 축제가 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.
