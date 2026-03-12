시사 전체기사

강원선관위, 선거구민 음식물 제공 군수 입후보예정자 고발

입력:2026-03-12 15:33
공유하기
글자 크기 조정
강원도선거관리위원회 전경. 강원도선거관리위원회 제공

강원도선거관리위원회는 공직선거법상 기부행위 제한 규정을 어긴 혐의로 군수 선거 입후보예정자 등 6명을 검찰에 고발했다고 12일 밝혔다.

군수 입후보예정자 A씨와 도의원 예비후보자 B씨, 현직 군의원 C씨는 정당 관계자 3명과 지난 1월 21일과 2월 4일 두 차례에 걸쳐 음식점 두 곳에 식사 자리를 마련한 뒤 선거구민 등 70여명에게 178만원 상당의 음식물을 제공한 혐의를 받는다.

선관위는 음식물을 제공받은 70여명에게는 선거에 대한 인식 등을 확인한 뒤 과태료를 부과할 예정이다.

공직선거법상 기부행위 금지 제한 조항을 어길 시 5년 이하 징역 또는 1000만원 이하 벌금에 처한다.

또 누구든지 선거에 관해 기부행위가 제한되는 사람으로부터 음식물을 제공받으면 음식물값의 10배 이상∼50배 이하에 상당하는 과태료를 부과한다.

선관위 관계자는 “기부행위 등 선거범죄에 대한 철저한 조사와 엄정한 조치를 통해 지방선거가 공정한 경쟁의 장이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘45만명 주민번호 유출’ 롯데카드 과징금 96억원…“관리 부실”
양문석, ‘대출사기’ 징역형 집유 확정…의원직 상실
“검찰이 사이코패스 김소영에게 속아 넘어간 것…개가 웃을 일”
‘성폭행 혐의’ 대학 부교수 남경주…홍익대 “인사 조치 중”
전국에 해든이들 더 있다…아동학대로 5년간 96명 사망
“무시동 히터 켜놓고 잤는데”…카니발 화재 운전자 중상
“이란, 피격시 美 본토 드론 공격 가능성” FBI 경고
삼겹살 가격 보고 화들짝… 뒤바뀐 돼지고기 소비 근황
국민일보 신문구독