‘45만명 주민번호 유출’ 롯데카드 과징금 96억원…“관리 부실”

윤여진 개인정보보호위원회 조사1과장이 12일 오전 정부서울청사에서 제4회 전체회의 안건인 '개인정보 보호법규 위반 롯데카드 제재' 관련 브리핑을 진행하고 있다.개인정보보호위원회 제공

개보위 조사 결과 롯데카드는 온라인 간편결제 시스템을 해킹 당한 것으로 나타났다. 그러면서 로그 파일에 기록된 약 297만명의 개인신용정보가 유출됐다. 여기에는 약 45만명의 주민등록번호도 포함된 것으로 확인됐다.