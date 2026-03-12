급식종사자 상시 출근에도 돌봄 아이들은 외부 도시락

설명회에서는 “책임을 학교에 떠넘긴다”는 학교장들의 불만이 터져 나왔다.

제주도교육청이 학교 급식 조리종사자를 방학 중에도 출근하는 상시근로자로 전환했지만, 지난 겨울방학 돌봄교실 학생들은 여전히 외부 도시락을 먹은 것으로 확인됐다.도교육청에 따르면 도내 120여개 초등학교 가운데 지난 1~2월 겨울방학 동안 돌봄교실 학생들에게 직영 급식을 제공한 학교는 단 한 곳도 없었다. 이는 돌봄 급식 근로에 대한 노조와 도교육청 간 합의가 이뤄지지 않았기 때문이다. 현재 도내 학교 급식조리종사자의 약 80%가 노조에 소속돼 있다.상시근로 전환은 김광수 제주도교육감이 2024년 산업안전보건교육 인사말에서 처음 언급한 뒤 같은 해 6월 공식 발표됐다.이후 도교육청은 교육공무직 급식종사자를 대상으로 희망자를 모집해 상시 전환 계약을 체결했다. 공립학교 기준 전체 847명 중 94%인 796명이 상시근로자로 전환됐다. 이들은 방학 중에도 오전 7시30분부터 오후 3시30분까지 근무하고 급여를 지급받는다.정책은 방학 중 무급 구조를 개선하고 급식 질을 높이기 위해 추진됐지만, 돌봄교실 급식 문제는 해결되지 않았다.도교육청은 시행을 앞두고 각 학교에 "학교 상황에 따라 학교장과 종사자가 협의해 결정하라"는 공문을 보냈고, 같은 달현재 노조는 돌봄 급식 시 초과 수당 지급과 인력 증원을 요구하고 있다. 도교육청은 근무시간에 식사를 제공하는 것이기 때문에 별도의 수당 지급은 어렵다는 입장이다. 급식종사자 1인당 학생 비중이 타 지역보다 낮다는 점을 들어 인력 증원 요구에도 선을 긋고 있다.도교육청은 오는 4월부터 민주노총 산하 두 노조와 정기 협상 테이블을 마련해 돌봄 급식 문제를 논의한다는 방침이다. 하지만 돌봄교실 도시락 주문이 방학 두 달 전쯤 이뤄지는 점을 고려할 때 올 여름방학에도 학생들은 외부 도시락을 먹을 가능성이 높은 상황이다.제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr