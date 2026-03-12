시사 전체기사

스트레이 키즈, 日 골드 디스크 대상 ‘올해의 앨범’ 등 4관왕

입력:2026-03-12 15:23
그룹 스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공

그룹 스트레이 키즈가 제40회 일본 골드 디스크 대상에서 아시아 부문 ‘올해의 앨범’ 등 4관왕에 올랐다. 해외 가수 최다 수상 기록이다.

12일 주최 측은 스트레이 키즈가 아시아 부문 ‘앨범 오브 더 이어’(올해의 앨범) ‘아티스트 오브 더 이어’(올해의 아티스트) ‘베스트 3 앨범’ ‘뮤직비디오 오브 더 이어’(올해의 뮤직비디오)를 수상했다고 발표했다. 이 시상식은 부문별로 방악(일본 음악), 아시아, 양악(서양 음악)으로 나눠 시상한다.

블랙핑크 멤버 제니는 솔로 앨범 타이틀곡 ‘라이크 제니’로 양악 부문 ‘송 오브 더 이어(올해의 노래) 바이 다운로드’를 거머쥐었다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘골든’은 아시아 부문 ‘송 오브 더 이어 바이 다운로드’와 ‘송 오브 더 이어 바이 스트리밍’ 2관왕을 차지했다.

하이브의 한·미 합작 걸그룹 캣츠아이는 양악 부문 ‘뉴 아티스트 오브 더 이어’(올해의 신인)와 ‘베스트 2 뉴 아티스트’를 받았다. 보이그룹 투어스(TWS)는 아시아 부문 ‘뉴 아티스트 오브 더 이어’를 수상했으며 아일릿·플레이브와 함께 ‘베스트 3 뉴 아티스트’에도 올랐다. 하이브의 일본 현지 그룹 앤팀은 방악 부문 ‘베스트 5 앨범’ ‘베스트 5 싱글’에 이름을 올렸다.

권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr

