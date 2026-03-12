프로같은 아마추어 오수민 “내년 10월 프로 전향해 이민지 언니 같은 선수 되겠다”
KLPGA투어 개막전 리쥬란 챔피언십 첫날 5언더 선두권
국가대표 오수민(신성고3)은 프로같은 아마추어라는 평가를 받는 한국여자골프의 차세대 기대주다.
초청으로 출전한 프로 대회에서 쟁쟁한 언니들의 간담을 서늘케 한 경우가 한 두 번이 아니다.
지난 1일 호주에서 끝난 유럽여자프로골프투어(LET) 포드 위민스 NSW 오픈 준우승, 2024년 KLPGA투어 하나금융그룹 챔피언십 단독 3위 등으로 그의 잠재력은 충분히 입증됐다.
그런 오수민의 무서운 기세가 2026시즌 KLPGA 투어 개막전 리쥬란 챔피언십(총상금 12억 원)에서도 예외없이 이어졌다.
그는 12일 태국 촌부리 아마타 스프링CC(파72)에서 열린 대회 첫날 1라운드에서 오전조로 출발해 보기없이 버디만 5개를 솎아내 5언더파 67타를 쳐 상위권에 이름을 올렸다.
1번 홀(파4)에서 출발한 오수민은 전반에 2타를 줄인데 그쳤다. 하지만 이날 처음 돌아본 후반 9홀 10, 12, 14번 홀(이상 파4)에서 징검다리 버디를 추가해 스스로 준비된 스타 플레이어임을 증명해 보였다.
경기를 마친 뒤 오수민은 “백 9홀 공식 라운드를 못해 걱정했다”며 “욕심 안부리고 경기를 풀어간 덕에 좋은 성적 내서 기쁘다”고 라운드 소감을 밝혔다..
이어 “몇 차례 티샷이 흔들려 트러블 상황이 있었지만 차분하게 헤쳐나가 타수를 잃지 않아 좋은 흐름을 이어갈 수 있었다”라며 “샷이 전체적으로 좋았다. 그 중에서 아이언샷이 특히 좋았다. 퍼트가 짧은 게 많았는데 사흘간 퍼트 연습 하면 좋은 결과 있을 것 같다”고 했다.
오수민의 골프는 캐리로 250m까지 보낼 수 있는 장타의 드라이버샷이 강점이다.
그는 “프로 대회 출전을 통해 많은 것을 배우고 느낀다”라며 “포드 위민스 NSW 오픈 때도 많을 걸 배웠다. 당연한 얘기지만 지금껏 하던 걸 제대로 하고 부족한 부문을 조금씩 보완하면 좋은 결과 있으리라 생각한다”고 웃어 보였다.
오수민은 첫날 성적은 전적으로 동반 언니들의 덕이라고 했다. 이날 오수민은 통산 6승의 이소영, 김새로미와 동반 경기를 했다. 이소영은 2언더, 김새로미는 4언더파로 1라운드를 마쳤다.
오수민은 “항상 그렇지만 언니들에게 폐를 끼치면 안된다는 생각으로 경기한다”며 “오늘도 언니들이 편안하게 해줘서 경기를 잘 풀어 갈 수 있었다“고 감사 인사를 했다.
2008년 9월16일생인 오수민은 오는 9월16일이 지나면 만 18세가 돼 프로로 전향이 가능한 나이가 된다.
그는 “현재로서는 오는 10월에 프로 전향을 할 생각”이라며 “프로가 되면 실수가 나와도 게의치 않게 경기를 이어가는 이민지 언니같은 선수, 지금처럼 공격적으로 플레이하는 멋있는 선수가 되고 싶다”는 포부를 밝혔다.
촌부리(태국)=정대균골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
