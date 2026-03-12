고흥군, LF와 2800억 투자협약…정규코스 골프장&리조트 조성
공영민 고흥군수[ “지역경제 활성화 계기 될 것”
김유일 LF 부회장 “프로대회 개최 가능한 골프장”
전남 고흥군은 12일 고흥 썬밸리리조트에서 LF와 ‘고흥 신곡리 골프 & 리조트 조성사업’의 원활한 추진을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약을 통해 고흥군 최초의 골프장 조성사업이 본격적으로 추진된다.
이번 프로젝트는 과역면 신곡리 일원 154만7637㎡(약 46.8만평) 부지에 총사업비 2800억원이 투입되는 대규모 민간투자 사업이다.
사업 시행은 LF의 100% 자회사인 구곡조경이 맡으며, 2029년까지 18홀 규모의 정규코스 대중골프장과 300실 규모의 리조트를 단계적으로 조성할 계획이다. 사업의 세부 구성으로는 18홀 정규코스 대중골프장과 300실 규모의 리조트가 포함된다.
LF는 패션, 식품, 부동산, 금융 등 다양한 분야에서 사업 역량을 갖춘 생활문화기업으로, 이번 프로젝트를 통해 체류형 관광 기반 시설 확충과 일자리 창출에 기여할 것으로 기대된다.
이번 사업에는 자연 지형과 경관을 최대한 살린 골프코스 설계가 반영된다. 김유일 LF 부회장은 “약 47만평의 넓은 부지를 활용해 자연 지형과 경관을 최대한 살린 코스를 설계했다”며 “국내 18홀 골프장의 평균 면적이 30만 평 이하인 점을 고려하면 규모 면에서도 경쟁력이 충분하다”고 밝혔다. 또한 “프로대회 개최가 가능한 전국 최고의 골프장으로 조성해 골퍼들에게 새로운 경험을 제공하겠다”고 강조했다.
구체적 시설 계획에 따르면, 2025년 골프장 코스 기본설계 완료, 2028년 상반기 착공, 2029년까지 단계적 완공이 목표다. 올해 1월 토지매입을 마무리했으며, 올해부터 관련 인허가 절차와 군 관리계획 결정, 지형도면 고시, 개발행위허가 등이 진행될 예정이다.
고흥군은 이번 사업이 지역 관광산업의 경쟁력을 높이고 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.
공영민 고흥군수는 “이번 사업은 고흥군 최초의 골프장 조성이라는 상징성과 함께 대규모 민간자본 투자유치에 성공했다는 점에서 의미가 크다”며 “지역 관광산업의 경쟁력을 한 단계 높이고, 지역경제를 활성화하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다. 이어 “앞으로 신속한 행정 절차 지원을 통해 사업이 차질 없이 진행되도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
사업시행자인 LF와 고흥군은 투자협약을 통해 상호 협력 의지를 공식화했으며, 군은 관련 법령에 따른 절차를 신속히 진행하고 행정 지원에 최선을 다할 계획이다. 사업시행자는 책임 있는 투자와 함께 지역주민과의 상생 방안을 마련해 나갈 예정이다.
고흥=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사