[속보] ‘대미투자특별법’ 본회의 통과…발의 106일만

국회에서 12일 열린 3월 임시국회 본회의에서 한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법(대미투자특별법)이 통과되고 있다. 연합뉴스

앞서 민주당은 지난해 11월 26일 특별법을 발의했다. 당시 한·미가 한국 국회에 투자 관련 법안이 발의되는 달의 1일 한국의 자동차와 부품에 대한 미국의 관세 인하가 소급 적용되도록 합의하면서 그해 11월 1일 기준으로 인하된 관세가 적용됐다.