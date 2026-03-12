법왜곡죄 시행 첫날…‘李대통령 선거법 재판 파기환송’ 조희대 피고발

법왜곡죄 시행 첫날…‘李대통령 선거법 재판 파기환송’ 조희대 피고발
법왜곡죄 시행 첫날인 12일 조희대 대법원장이 지난해 5월 이재명 대통령 공직선거법 위반 혐의 사건을 유죄 취지로 파기 환송을 한 것을 두고 법왜곡죄로 고발 당했다. 고발장을 접수한 경찰청 국가수사본부 반부패수사과는 해당 사건을 용인 서부경찰서에 배당했다.
이병철 변호사는 조 대법원장과 박영재 대법관(전 법원행정처장)을 법왜곡죄로 처벌해달라는 내용의 고발장을 경찰에 냈다고 이날 밝혔다.
이 변호사는 조 대법원장이 지난해 5월 이재명 대통령의 공직선거법 위반 혐의 사건을 유죄 취지로 파기환송할 때 형사소송법을 의도적으로 왜곡했다고 주장했다.
고발장엔 형사재판에 관여하는 조 대법원장 등이 타인의 권익을 해할 목적으로 서면주의 원칙을 알면서도 적용하지 않았다는 취지의 주장이 담긴 것으로 전해졌다.
또 사건 기록이 약 7만 쪽에 달하는데 종이 기록을 출력해 사전 검토·심리·판결해야 할 법적 의무를 제대로 이행하지 않았다는 내용도 포함됐다고 한다.
앞서 대법원은 지난해 3월 26일 더불어민주당 대선 후보였던 이 대통령의 공직선거법 위반 사건에 대한 2심 선고가 나오자 4월 22일 박 처장을 주심으로 지정하고 전원합의체에 회부했다.
일각에서는 2심 선고에서 대법원 선고까지 한달도 체 걸리지 않은 것을 두고 ‘초고속 심리’라는 비판이 제기되기도 했다.
이후 대법원은 같은 해 5월 1일 이 대통령의 공직선거법 위반 사건 선고기일을 열고 무죄를 선고한 원심 판단에 법리를 오해한 잘못이 있다며 파기환송해 서울고법으로 돌려보냈다.
해당 사건은 이 대통령이 당선되면서 재판이 중지된 상태다.
이날부터 시행된 법왜곡죄는 형사 사건을 맡은 판·검사가 타인에게 위법 또는 부당하게 이익을 주거나 권익을 해할 목적으로 재판 및 수사 중인 사건과 관련해 법을 왜곡할 때 10년 이하의 징역·10년 이하 자격정지에 처하도록 규정한다．
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
