김주영 “김포 관통 ‘계양~강화 고속도로’ 착공 환영”

김주영 국회의원이 12일 계양~강화 고속도로 착공식에 참석해 축사를 하고 있다. 김주영 의원실 제공

김 의원은 “김포를 관통하는 광역 고속도로인 계양~강화 고속도로는 수도권 서북부지역 핵심 교통축으로서의 역할을 할 것”이라며 “서북부지역 교통난 해소는 물론 김포시민의 서울 접근성 향상과 이동 여건을 획기적으로 개선할 것으로 기대된다”고 말했다.