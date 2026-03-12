대전경찰, 전국 최초 ‘다중피해사기 수사팀’ 운영

기존에는 경찰서 통합수사팀이 법리 검토가 필요한 일반 민원사건, 신속한 초동조치가 필요한 다중피해사기 사건을 함께 처리했던 탓에 다중피해사기 사건의 전문적인 수사에 어려움을 겪었다.

이를 해결하기 위해 대전청은 통합수사팀 내 일부 인원을 다사팀으로 분리했다.

다사팀은 앞으로 체계적인 피해자 응대, 범행수단 차단 및 단서입력, 병합·집중수사, 추적검거 및 피해회복 등의 업무를 수행하게 된다.

다사팀은 신속 대응이 필요한 다중피해사기, 일반수사팀은 심층 수사가 필요한 민원 사건에 전념할 수 있어 업무 효율성이 크게 향상될 전망이다.

대전청 관계자는 “6개월간 운영성과를 분석한 뒤 미비점을 보완해 확대할 것”이라며 “전문적인 수사역량을 바탕으로 민생침해범죄 근절과 피해 회복을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.