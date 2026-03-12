대전경찰, 전국 최초 ‘다중피해사기 수사팀’ 운영
인터넷 물품사기, 투자리딩방 사기 등 신종 피싱범죄 대응을 위해 대전경찰청이 전국 최초로 ‘다중피해사기 수사팀(다사팀)’을 운영한다.
대전청은 12일 카르페디엠홀에서 워크숍을 열고 다사팀 활성화 방안 및 전문 수사 역량 강화, 협력체계 구축 방안을 논의했다.
기존에는 경찰서 통합수사팀이 법리 검토가 필요한 일반 민원사건, 신속한 초동조치가 필요한 다중피해사기 사건을 함께 처리했던 탓에 다중피해사기 사건의 전문적인 수사에 어려움을 겪었다. 이를 해결하기 위해 대전청은 통합수사팀 내 일부 인원을 다사팀으로 분리했다.
다사팀은 앞으로 체계적인 피해자 응대, 범행수단 차단 및 단서입력, 병합·집중수사, 추적검거 및 피해회복 등의 업무를 수행하게 된다.
다사팀은 신속 대응이 필요한 다중피해사기, 일반수사팀은 심층 수사가 필요한 민원 사건에 전념할 수 있어 업무 효율성이 크게 향상될 전망이다.
대전청 관계자는 “6개월간 운영성과를 분석한 뒤 미비점을 보완해 확대할 것”이라며 “전문적인 수사역량을 바탕으로 민생침해범죄 근절과 피해 회복을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
