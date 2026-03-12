김태흠, 국민의힘 충남지사 공천 신청…“충남 미래 책임질 것”
김태흠 충남지사가 12일 6·3 지방선거 국민의힘 충남지사 후보 공천을 신청했다.
김 지사는 이날 사회관계망서비스(SNS)에 “민주당이 대전·충남 행정통합 과제를 정치적 계산과 정쟁의 도구로 삼고 있어 더 이상 머뭇거릴 이유가 없다”며 공천 신청 사실을 알렸다.
그는 “그동안 대전·충남 행정통합 문제는 개인의 정치 일정보다 더 중요한 충남의 미래가 걸린 일이라고 판단했기에 (공천 신청을) 보류했다”며 공천 신청을 미뤄온 이유를 밝혔다.
이어 “하지만 민주당의 몽니로 행정통합은 사실상 무산됐다”면서 “충남의 미래 발전을 위해 역할해달라는 장동혁 대표의 간곡한 요청도 있었다”고 적었다.
김 지사는 그러면서 “당이 어려운 상황에 놓였을 때 뒤로 물러서거나 피하는 것은 제가 걸어온 정치의 길과 맞지 않는다”면서 “국민의힘 후보들의 울타리와 선봉장이 돼 충남의 미래를 끝까지 책임지겠다”고 강조했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
