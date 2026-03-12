시사 전체기사

전주 어린이집 장애 아동 학대 의혹…교사 2명 조사

입력:2026-03-12 14:56
전북경찰청사 전경. 전북경찰 제공

전북 전주의 한 어린이집에서 장애 아동을 학대했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰다.

전북경찰청은 아동학대처벌법 위반 혐의로 전주시 완산구 한 어린이집 교사 A씨(40대) 등 2명을 조사 중이라고 12일 밝혔다.

이들은 지난달 중순쯤 해당 어린이집에서 장애 아동 B군을 발로 차는 등 학대한 혐의를 받는다.

당시 B군은 보건복지부가 발달장애 아동을 대상으로 운영하는 방과후 활동 서비스 시간에 어린이집에 있던 것으로 파악됐다.

귀가한 아이의 몸에서 멍 자국을 발견한 부모가 경찰에 신고하면서 수사가 시작됐다.

경찰은 사건 발생 전후 약 2개월 분량의 어린이집 CCTV 영상을 확보해 분석하고 있으며 추가 피해 여부도 확인하고 있다.

경찰 관계자는 “영상 분석을 통해 정확한 학대 경위와 추가 피해 여부를 조사하고 있다”고 말했다.

