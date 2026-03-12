울산세계음식문화관 가격 논란에 음식값 내리기로
페퍼로니 피자 판매 중단, 일부 메뉴 인하
화구 부족·식자재 상승 등 원가 부담
연 300만~500만원 임대료 혜택 고려
지난 10일 문을 연 울산 세계음식문화관 일부 메뉴의 높은 가격이 논란(국민일보 2026년 3월 11일 자 14면 보도)이 되자 울산시가 메뉴 가격 조정과 판매 제외 등 대응에 나섰다.
울산시는 12일 시청서 기자간담회를 열고 “일부 메뉴 가격이 이용객에게 부담이 될 수 있다는 현장 의견을 반영해 입점 업소들과 협의를 거쳐 가격과 메뉴를 조정하기로 했다”고 밝혔다.
우선 논란의 핵심이었던 이탈리아 식당의 페퍼로니 피자(3만6000원)는 판매를 중단하기로 했다. 대신 루콜라 피자와 파니니를 각각 9000원에 판매한다.
일본 음식점도 치킨난반(9000원)과 어묵꼬지 세트(중 8000원) 등으로 메뉴를 재편했다. 이탈리아와 일본 음식점은 운영 효율성을 높이기 위해 판매 메뉴를 각각 2개로 줄이기로 했다.
멕시코 음식인 멕시칸 보울은 기존 가격에서 1000~2000원을 인하했고, 1만5500원에 판매되던 태국식 볶음밥(카오팟 쌉빠롯)은 원가 부담을 고려해 판매 목록에서 제외됐다.
세계음식문화관은 약 9.26㎡(2.8평) 규모의 협소한 주방을 사용하고 있으며 화구와 식자재 보관 공간이 부족하고 화장실 등 편의시설도 충분하지 않은 상황이다. 일부 국가 음식에 필요한 현지 식자재 가격 상승도 원가 부담 요인으로 작용한 것으로 알려졌다. 여기에 업소당 3~4명의 인력이 투입돼 인건비 부담도 적지 않은 것으로 전해졌다.
업주와 울산시가 협의해 가격을 빠르게 조정한 것은 영업자들의 현실적인 고충을 반영한 결과다. 다만 시는 연간 300~500만원 수준의 낮은 임대료 혜택이 시민들이 체감할 수 있는 가격으로 이어질 필요가 있다고 밝혔다.
이상찬 울산시 시민건강국장은 “앞으로도 지속적인 모니터링을 통해 가격과 맛, 서비스 수준을 관리해 나가겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사