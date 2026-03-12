인천 계양∼강화 고속도로 착공… 광역교통망 시대 개막

계양∼강화 고속도로 노선도. 인천시 제공

건설사업이 완료되면 그동안 상대적으로 교통 여건이 열악했던 강화·검단·계양 등 북부권이 하나의 광역 교통축으로 연결돼 지역 간 접근성이 크게 향상될 것으로 기대된다. 또 수도권 서북부 지역과 서울 도심을 연결하는 남북축 광역교통망 구축에도 중요한 역할을 할 전망이다.