인천 계양∼강화 고속도로 착공… 광역교통망 시대 개막
인천시는 12일 북부권 교통 접근성을 개선하고 수도권 서북부 광역교통체계를 구축하기 위한 ‘계양∼강화 고속도로 건설사업’의 본격적인 사업 추진을 알리며 착공식을 개최했다.
계양∼강화 고속도로는 계양구에서 서구 검단을 거쳐 강화군까지 연결되는 광역 간선도로망이다. 북부권 지역 간 이동 편의성을 크게 향상시키고 수도권 서북부 지역의 균형발전을 견인할 핵심 교통 기반시설로 꼽힌다.
총연장 29.9㎞에 왕복 4차로 규모로 조성된다. 총사업비는 3조2629억원이다. 국토교통부와 한국도로공사가 추진하는 국책사업으로 2032년 준공을 목표로 한다.
건설사업이 완료되면 그동안 상대적으로 교통 여건이 열악했던 강화·검단·계양 등 북부권이 하나의 광역 교통축으로 연결돼 지역 간 접근성이 크게 향상될 것으로 기대된다. 또 수도권 서북부 지역과 서울 도심을 연결하는 남북축 광역교통망 구축에도 중요한 역할을 할 전망이다. 검단신도시 등 2기 신도시 개발로 증가하는 교통 수요에 대응하고 수도권 제1·2순환고속도로와 연계된 광역 간선도로망을 구축함으로써 수도권 교통 흐름 개선에도 기여할 것으로 기대받고 있다.
향후 남북 교류 확대와 통일 시대를 대비한 서북부 지역 도로망의 기반을 마련하는 전략적 교통 기반시설이라는 점에서도 의미가 크다.
장철배 시 교통국장은 “계양∼강화 고속도로 건설은 북부권의 교통 여건을 개선하고 지역 간 이동 시간을 단축하는 것은 물론 물류 효율성 향상과 지역경제 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대된다”며 “사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
