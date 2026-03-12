전북 휘발유·경유 가격 소폭 하락…1900원대 고유가 지속
김관영 지사 석유업계 간담회…주유소 집중점검 실시
전북지역 휘발유와 경유 가격이 정점을 찍은 뒤 소폭 하락세로 돌아섰다. 다만 여전히 리터(ℓ)당 1900원대를 유지하면서 도민 부담은 이어지고 있다.
12일 한국석유공사 유가정보서비스 오피넷에 따르면 전북지역 주유소 평균 경유 가격은 ℓ당 지난 10일 1919원을 기록한 뒤 11일 1913원으로 소폭 하락했다. 휘발유 가격도 10일 1904원으로 최고치를 찍은 뒤 11일 1901원으로 내려갔다.
유가 하락은 중동 정세 완화 기대와 정부의 석유 최고가격제 검토 등의 영향으로 풀이된다. 현재 가격은 기존 평균보다 20% 이상 높은 수준으로 지역 경제와 물가에 부담으로 작용하고 있다.
전북도는 유가 급등에 대응하기 위해 이날 한국석유관리원 전북본부장과 전주상공회의소 회장, 전북주유소협회 관계자 등이 참석한 간담회를 열고 25일까지 도내 주유소 현장 점검에 나설 계획이다.
점검 대상은 가짜석유 제조·판매, 가격표시 위반, 유가 상승기 매점매석 행위 등이다.
가짜석유 유통 등 형사 위반 행위가 적발될 경우 검찰에 고발하고 가격표시 위반 등은 영업정지나 과태료 처분을 할 방침이다.
김관영 전북지사는 “유가 상승으로 도민 부담이 커지고 있다”며 “업계와 협력해 유가 상황을 면밀히 점검하고 도민 부담 완화를 위해 노력하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
