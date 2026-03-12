지역구 시의원 도전…채은지 “통합특별시, 도시 설계 책임질 것”
광주 북구 6선거구 출마 공식 선언
교통·상권·인공지능산업 공약 제시
더불어민주당 소속 채은지 광주시의회 부의장이 전남광주통합특별시 북구 제6선거구(신용동·양산동·건국동) 시의원 선거 출마를 공식 선언했다.
그는 12일 출마 기자회견에서 “주민 곁에서 문제를 찾아 해결해 온 ‘작동하는 정치’의 경험을 바탕으로 통합특별시 시대의 새로운 도시 설계를 책임지겠다”고 밝혔다.
채 부의장은 지난 4년간 광주시의회 더불어민주당 비례대표 의원으로 활동하며 노동특별위원회를 구성해 노동 기본 조례를 제정하고 노동권익센터 설립 등을 이끌었다.
또한 보육대체교사 농성과 시내버스 파업 등 지역 현안을 현장에서 중재해 제도적 해결로 이어냈다고 강조했다.
특히 채 부의장은 “전남·광주 행정통합 추진 과정에서 행정통합추진협의체 위원과 시의회 행정통합 대응 TF 부단장을 맡아 통합특별시 구상에 참여해 왔다”며 “갈등을 조정하고 제도를 완성할 준비된 시의원”이라고 말했다.
채 부의장은 지역 발전을 위한 주요 공약도 제시했다.
주요 공약은 골목상권 주차난 해소와 북부순환도로 연결 및 지하철 공사 신속 추진, 우치공원·대야제 일대를 ‘광주 패밀리 아일랜드’로 조성, 영산강 및 하수관로 정비를 통한 침수 예방, AI 산업과 지역 일자리 연계 등이다.
채 부의장은 “비례대표 시의원으로 검증된 실력과 경험을 바탕으로 이제 북구 주민의 목소리를 직접 대변하겠다”며 “말이 아니라 결과로 증명하는 정치로 신용·양산·건국동의 변화를 만들겠다”고 밝혔다.
노무사 출신인 채 부의장은 민주당 광주시당 대변인, 민주당 여성지방의원협의회 부대표, 민주당 21대 대통령선거 이재명 선거대책위 공동선거대책본부장 등을 역임했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
