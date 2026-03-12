열차 출발 직전까지 좌석 선택 가능…코레일 서비스 개선
앞으로 모바일 앱 ‘코레일톡’을 통해 열차 출발 직전까지 좌석을 선택할 수 있게 된다.
한국철도공사(코레일)는 13일부터 열차 출발 직전까지 원하는 좌석을 지정할 수 있도록 서비스를 개선한다고 12일 밝혔다.
기존에는 열차 출발 20분 전까지 좌석 선택이 가능했지만 13일부터는 창가나 통로석, 콘센트 인접 좌석 등 원하는 좌석을 골라서 이용할 수 있다.
코레일은 지난해 12월 ‘코레일톡 셀프 좌석변경’과 ‘DIY 환승 서비스’를 도입하며 좌석 변경 편의성을 개선했다.
셀프 좌석변경은 KTX 여행 중 승무원의 도움 없이 승객이 직접 코레일톡에서 좌석을 바꿀 수 있고, DIY 환승 서비스는 자동 추천 대신 일정에 맞는 환승역을 직접 선택하는 서비스다.
이민성 코레일 고객마케팅단장은 “지속적으로 서비스를 혁신해 더 편리한 철도 이용 환경을 만들겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사