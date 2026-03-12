열차 출발 직전까지 좌석 선택 가능…코레일 서비스 개선

한국철도공사(코레일)는 13일부터 열차 출발 직전까지 원하는 좌석을 지정할 수 있도록 서비스를 개선한다고 12일 밝혔다.

코레일은 지난해 12월 ‘코레일톡 셀프 좌석변경’과 ‘DIY 환승 서비스’를 도입하며 좌석 변경 편의성을 개선했다.

셀프 좌석변경은 KTX 여행 중 승무원의 도움 없이 승객이 직접 코레일톡에서 좌석을 바꿀 수 있고,

DIY 환승 서비스는 자동 추천 대신 일정에 맞는 환승역을 직접 선택하는 서비스다.

이민성 코레일 고객마케팅단장은 “지속적으로 서비스를 혁신해 더 편리한 철도 이용 환경을 만들겠다”고 말했다.