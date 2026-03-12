충남 ‘첨단 디스플레이 국가연구플랫폼 구축 사업’ 예타 대상 선정
충남도는 ‘첨단 디스플레이 국가연구플랫폼 구축 사업’이 과학기술정보통신부 예비 타당성 조사(예타) 대상 사업에 선정됐다고 12일 밝혔다.
이 사업은 인공지능(AI) 기반 개방형 플랫폼 구축을 통해 차세대 디스플레이 원천 기술을 선점하고, 기술 개발, 공정·실증, 양산화 등 전주기 통합 지원 체계를 정립하기 위한 사업이다.
내년부터 2033년까지 아산탕정테크노 일반산업단지에 5200억 원을 투입해 기반을 구축하고 혁신 기술 개발 추진할 계획이다.
먼저 2030년까지 2000억원을 들여 연면적 8000㎡ 규모 연구원과 56종의 장비를 마련한다. 이후 2033년까지 3200억원을 투입해 신소재·소자·공정·시스템 등 31개 연구개발(R&D) 과제를 수행하고 기업을 지원할 예정이다.
도는 디스플레이산업의 글로벌 시장 경쟁이 더욱 치열해진 상황에서 첨단 디스플레이 국가연구플랫폼 구축을 통해 기술 개발과 혁신 생태계 조성이 가능할 것으로 내다봤다.
내년 사업 착수를 목표로 올해 하반기 예타를 통과할 수 있도록 행정력을 집중 투입할 방침이다.
안호 도 산업경제실장은 “첨단 디스플레이 국가연구플랫폼의 예타 통과와 후속 절차 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.
