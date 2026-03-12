임은정 검사장, 정성호 문자 공개… “가장 최근이 12월”

“가장 최근 문자 받은 건 12월”

공소취소 요구 받은 적 없다는 취지

임은정 서울동부지검장. 연합뉴스

임은정 동부지검장이 페이스북에 공개한 정성호 법무부장관과의 문자 내용. 페이스북 캡처

“특정 사건의 공소취소를 지휘할 의도도 전혀 없고 생각 자체가 전혀 없다”고 밝혔다. 이어 “장관이 공소취소를 하라 말라 할 수 있는 그런 입장이 아니며, 이야기할 가치조차 없는 사안”이라고 반박했다.