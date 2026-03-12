경선 앞 공세에 김경일 파주시장 “네거티브 정치 멈춰야”
민주당 시장 예비후보들 기자회견 열고 현 시장 비판
김경일 파주시장 “사실은 이렇습니다” 조목조목 반박
더불어민주당 경기 파주시장 경선을 앞두고 예비후보들이 현직인 김경일 파주시장의 교체 필요성을 주장하자 김 시장이 네거티브 정치라며 정면 반박했다.
더불어민주당 파주시장 예비후보로 등록한 손배찬·이용욱·조성환 예비후보는 지난 11일 파주시의회에서 ‘파주 시정 정상화와 새로운 파주를 위한 연대 공동 기자회견’을 열고 김 시장을 강하게 비판하며 시장 교체의 필요성을 주장했다.
이날 세 예비후보는 김 시장 취임 초 발생한 수영 논란과 최근 제기된 휴대전화 요금 대납 의혹, 특정 업자와의 유착 의혹, 비속어 사용 논란, 단수 사태 책임 회피 등을 거론하며 “의혹만으로도 파주시장의 도덕성이 이미 회복 불능 상태라는 의심을 낳고 있다”고 주장했다.
이들은 시의회와의 관계 문제도 지적했다. 세 후보는 “김 시장이 의회를 경시하고 시의원의 정당한 의정활동에 고소로 대응했다”며 “이는 대의민주주의를 훼손하는 보복성 정치 행위”라고 비판했다.
이에 대해 김경일 파주시장은 같은 날 자신의 SNS를 통해 “네거티브 정치를 하지 않고 바른 정치로 대응하겠다”며 반박 입장을 밝혔다.
김 시장은 “경선이 다가오면서 익숙한 네거티브 정치가 반복되고 있다”며 “분하고 억울한 마음이 있지만 시민에게 도움이 되는 정치에 집중하겠다”고 말했다. 이어 “당이 정한 공천 절차에 따라 기회가 오면 사실관계를 명확히 밝히겠다”고 밝혔다.
김 시장은 예비후보들의 주요 비판에 대해서는 ‘사실은 이렇습니다’를 통해 조목조목 반박했다.
먼저 수영 논란에 대해 “코로나 상황에서 관리인의 요청에 따라 시민들에게 퇴장 순서를 양보하고 마지막으로 수영장을 나온 것이 전부”라며 “경찰 조사에서도 무혐의 처분을 받았고 관련 징계도 무효 판결을 받았다”고 설명했다.
휴대전화 요금 대납과 특정 업자 유착 의혹에 대해서도 “요금을 대신 납부하도록 요구하거나 특혜를 준 사실이 없다”며 “관련 자료를 이미 경찰에 제출했고 허위 보도를 한 언론사를 형사 고발한 상태”라고 밝혔다.
공무원에게 비속어를 사용했다는 의혹에 대해서는 “50년 넘게 알고 지낸 친구와의 사적인 통화였을 뿐 공무원에게 업무 지시를 하거나 통화를 한 사실이 없다”며 해당 통화 내용을 보도한 언론인을 통신비밀보호법 위반 혐의로 고발했다고 전했다.
또 시의회를 경시하고 시의원을 고소했다는 주장에 대해서도 “시장으로서 시의원을 고소한 사실이 없으며, 행정사무조사 과정에서 공직자에게 폭언과 부당한 지시가 있었다는 이유로 공직자들이 사법 대응을 한 것”이라고 말했다.
김 시장은 단수 사태 책임 회피 주장과 관련해서도 “여러 차례 시민에게 사과했고 책임을 회피할 생각이 없다”며 “사태의 원인이 한국수자원공사에 있는 만큼 정확한 책임 규명이 필요하다”고 밝혔다.
그러면서 김 시장은 “누워서 침 뱉는 정치와 내부 갈등을 멈추고 시민과 미래를 위한 정치로 나아가야 한다”며 “당내 민주주의가 살아있는 건강한 파주 민주당을 만들겠다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
