시사 전체기사 [속보] 정청래 “뜬금없는 공소취소 거래설…모든 방법 동원 강력 대응” 입력:2026-03-12 13:54 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 정청래 더불어민주당 대표가 11일 인천 강화군 강화평화전망대에서 열린 인천 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스[속보] 정청래 “뜬금없는 공소취소 거래설…모든 방법 동원 강력 대응”백재연 기자 energy@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 디지털뉴스부 백재연 기자 energy@kmib.co.kr 1072 응원하기 안녕하세요. 백재연 기자입니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “李, 밉지만 일은 잘하대” 혼란의 TK 2 이 대통령이 가나 대통령에 초콜릿 선물한 이유는? 3 김어준방송 ‘공소취소 거래설’에 與 발칵… 국힘 “특검해야” 4 [속보] 장동혁 “지방선거 때까지 모든 윤리위 징계 논의 중단” 5 “행정통합? 이 정부가 TK 챙기겠나” 무덤덤한 대구 해당분야별 기사 더보기 1 삼겹살 가격 보고 화들짝… 뒤바뀐 돼지고기 소비 근황 2 “집 가진 게 이익 안 되게”…초고가·비거주 1주택 규제 예고 3 ‘1000억대 주가조작’ 1호 사건… 패가망신 과징금 나올까 4 ‘얼죽신’도 옛말… 수도권 입지·가격 따라 미계약 속출 5 경쟁률 100대 1 넘겼는데… 맥 못 추는 케이뱅크 주가, 왜? 해당분야별 기사 더보기 1 층간소음 항의하러 온 이웃에 식칼 던진 30대男 체포 2 [단독] “中 구금된 엄마, 강제 북송 막아주세요” 탈북 아들의 호소 3 “무시동 히터 켜놓고 잤는데”… 카니발 화재 운전자 중상 4 양문석, ‘대출사기’ 징역형 집유 확정…의원직 상실 5 “검찰, 사이코패스 김소영에 속아 넘어간 것…개가 웃을 일” 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프 행정부, 대체 관세 위해 한국 포함 301조 조사 공식 착수 2 “이란, 피격시 美 본토 드론 공격 가능성” FBI 경고 3 한국 쥐어짜는 트럼프 외교… “한·미동맹 파열 직전” 4 트럼프, 日 자위대 파견 요청할까… “정상회담 앞두고 다카이치 고심” 5 美 희토류 재고 ‘2개월’… 中, 수출 막으면 전쟁 중단 해당분야별 기사 더보기 1 충격패 미국, 경우의 수 걸렸다 2 ‘충격패’ 美드림팀, 경우의 수 따진다…WBC 탈락 위기 3 ‘호퍼스’ 흥행에는 한국계 제작진 손길 있었다 4 문보경 만루포, 위트컴 멀티포…한국 17년 만에 WBC 1차전 승리 5 작품 촬영지 순례하는 ‘스크린 투어리즘’ 각광 해당분야별 기사 더보기 1 “갤럭시 쓰는 남친 싫어, 만져본 적도 없어”…프리지아 발언 논란 2 연극 ‘해녀 연심’, 일본에 간 출가 해녀의 삶은 어떻게 됐을까 3 낮보다 아름다운 ‘7성급’ 밤 풍경 4 지난해 공연 티켓 판매액 1조7326억원 ‘역대 최대’ 5 [여긴 어디] 매화향 그윽한 울긋불긋 꽃동산 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “집 가진 게 이익 안 되게”…초고가·비거주 1주택 규제 예고 ‘성폭행 혐의’ 대학 부교수 남경주…홍익대 “인사 조치 중” 김어준방송 ‘공소취소 거래설’에 與 발칵… 국힘 “특검해야” 경쟁률 100대 1 넘겼는데… 맥 못 추는 케이뱅크 주가, 왜? “이란, 피격시 美 본토 드론 공격 가능성” FBI 경고 차 빼기전 2시간30분 행적?… 이재룡 음주사고 수사중 한국 쥐어짜는 트럼프 외교… “한·미동맹 파열 직전” 美 희토류 재고 ‘2개월’… 中, 수출 막으면 전쟁 중단 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요