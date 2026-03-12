시사 전체기사

“임금 왜 안 줘”…60대 남성 고용주 집에 불내고 자수

입력:2026-03-12 13:34
공유하기
글자 크기 조정

전남 장성에서 임금을 받지 못했다며 고용주의 집에 불을 지른 60대 남성이 경찰에 자수했다.

전남 장성경찰서는 현주건조물방화 혐의로 60대 남성 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 12일 밝혔다.

A씨는 지난 9일 오전 9시50분쯤 장성군 장성읍에서 B씨 소유의 1층짜리 단독주택에 인화물질을 뿌려 불을 낸 혐의를 받는다. 불이 날 당시 집 안에는 사람이 없어 인명 피해는 없었지만, 주택 대부분이 불에 타는 소실되는 피해가 발생했다.

건설업 종사자인 A씨는 자신을 고용한 B씨가 약 300만원가량의 임금을 계속 지급하지 않자 홧김에 범행을 저질렀다는 취지로 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.

범행 직후 A씨는 자신의 거주지 관할인 광주 북부경찰서를 찾아가 자수했다.

경찰은 A씨가 구속되는 대로 추가 수사를 거쳐 송치할 예정이다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1072
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 양문석, ‘대출사기’ 징역형 집유 확정…의원직 상실
“검찰이 사이코패스 김소영에게 속아 넘어간 것…개가 웃을 일”
‘성폭행 혐의’ 대학 부교수 남경주…홍익대 “인사 조치 중”
전국에 해든이들 더 있다…아동학대로 5년간 96명 사망
“무시동 히터 켜놓고 잤는데”…카니발 화재 운전자 중상
“이란, 피격시 美 본토 드론 공격 가능성” FBI 경고
삼겹살 가격 보고 화들짝… 뒤바뀐 돼지고기 소비 근황
차 빼기전 2시간30분 행적?… 이재룡 음주사고 수사중
국민일보 신문구독