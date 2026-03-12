“임금 왜 안 줘”…60대 남성 고용주 집에 불내고 자수
전남 장성에서 임금을 받지 못했다며 고용주의 집에 불을 지른 60대 남성이 경찰에 자수했다.
전남 장성경찰서는 현주건조물방화 혐의로 60대 남성 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 12일 밝혔다.
A씨는 지난 9일 오전 9시50분쯤 장성군 장성읍에서 B씨 소유의 1층짜리 단독주택에 인화물질을 뿌려 불을 낸 혐의를 받는다. 불이 날 당시 집 안에는 사람이 없어 인명 피해는 없었지만, 주택 대부분이 불에 타는 소실되는 피해가 발생했다.
건설업 종사자인 A씨는 자신을 고용한 B씨가 약 300만원가량의 임금을 계속 지급하지 않자 홧김에 범행을 저질렀다는 취지로 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.
범행 직후 A씨는 자신의 거주지 관할인 광주 북부경찰서를 찾아가 자수했다.
경찰은 A씨가 구속되는 대로 추가 수사를 거쳐 송치할 예정이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사