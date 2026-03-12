매킬로이 “6번 아이언까지는 괜찮은데…출전 여부는 당일 결정”
허리 통증으로 플레이어스 챔피어십 출전 불투명
세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)의 플레이어스 챔피언십(총상금 2500만 달러) 타이틀 방어에 빨간불이 켜졌다.
매킬로이는 대회 개막을 하루 앞둔 12일(한국시간) 미국 플로리다주 폰테베드라비치에서 진행된 대회 공식 기자회견에서 “허리 상태는 계속 호전되고 있지만 경기 시작 전에야 출전 여부를 정할 수 있을 것”이라며 대회 출전을 확정짓지 못했다.
작년 이 대회에 챔피언인 매킬로이는 지난주에 열린 시그니처 대회 아널드 파머 인비테이셔널 3라운드 시작 전에 허리 통증을 호소하며 기권했다.
그는 “아널드 파머 인비테이셔널 3라운드 경기일 오전에는 스윙 자세를 취하기도 어려울 정도였다”며 “계속 상태가 좋아지고 있지만 이번 대회 출전 여부는 1라운드 당일 오전에 정할 수 있을 것 같다”고 덧붙였다.
매킬로이는 연습 레인지로 이동해 6번 아이언으로 샷을 해본 뒤 “허리 아랫부분이 다소 민감한 느낌”이라고 밝혔다.
이어 “(대회에서) 드라이버를 많이 칠 필요가 없을 것 같아 다행”이라며 “6번 아이언까지는 괜찮은 것 같은데 더 긴 클럽을 쳐봐야 (몸 상태를) 알 것 같다”고 말했다.
‘제5의 메이저'로 불리는 플레이어스 챔피언십에서 전년도 챔피언이 불참한 최근 사례는 2023년 캐머런 스미스(호주)다. 스미스는 2022년 우승 후 LIV 골프로 이적한 바람에 2023년 대회에 출전하지 못했다.
부상을 이유로 전년도 우승자가 불참한 가장 최근 사례는 2014년에 ‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)가 마지막이다.
매킬로이는 한국 시간으로 13일 오전 2시 42분 마쓰야마 히데키(일본), 잰더 쇼플리(미국)와 함께 1라운드를 시작한다.
매킬로이가 우승하면 2019년과 2025년에 이어 이 대회 통산 세 번째 우승을 하게 된다. 플레이어스 챔피언십 개인 통산 3승은 잭 니클라우스(미국)가 유일하다.
