춘천 생태거점 ‘상중도 생태복원’ 본격화
강원도 춘천시가 상중도 일원의 생태계를 복원해 시민과 자연이 공존하는 생태 공간으로 만든다.
12일 춘천시에 따르면 북한강과 소양강이 만나는 지점에 있는 상중도는 다양한 생명체가 서식하는 생태적으로 중요한 지역이다. 하지만 과거에 이뤄진 제방 축조와 무단 경작으로 현재는 생물서식처로의 기능이 저하된 상태다.
시는 상중도 내 도시생태축을 단계적으로 복원해 법정보호종인 맹꽁이, 가시고기, 물방개 등 생물의 서식처를 확보할 계획이다. 또한 탄소흡수원을 늘려 상중도를 도심 속 생태 공간으로 탈바꿈하기로 했다.
사업 대상지는 상중도 내 17만 430㎡다.
시는 무단 경작, 농업 폐기물 방치 등으로 인해 훼손된 토양과 식생을 정비한 뒤 다양한 자생종과 고유종을 심어 탄소 흡수 기능을 높이기로 했다.
상중도 내 옛 물길을 되살려 물 순환 체계를 복원하고, 녹지와 습지를 정비, 조성해 생물들의 서식처를 확보한다. 부지 내에는 생태 학습장, 생태관찰데크, 탄소저감숲, 생태완충숲, 수질정화습지, 생물다양성습지, 기후대응습지 등 공간도 들어선다.
이 사업은 현재 상중도 일원에서 진행 중인 국립정원소재센터, 호수지방정원 조성사업과 시너지 효과를 낼 전망이다. 시는 국립정원소재센터와 호수지방정원을 연계해 춘천 지역에 정원산업 생태계를 만들기로 했다.
시 관계자는 12일 “상중도 도시생태축 복원사업을 통해 춘천 도심 생태계의 지속가능성을 확보하고 시민에게는 새로운 힐링 공간을 제공하겠다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사