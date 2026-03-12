2027충청유니버시아드 ‘북한 참가’ 성사 관심
아창섭 부위원장 “FISU 북한 대사관 방문 계획”
내년 8월 12일간 충청권 4개 시도 분산 개최
FISU(국제대학스포츠연맹)가 내년 8월 열리는 2027충청유니버시아드대회에 북한 선수단 참가를 추진하고 있어 성사 여부에 관심을 모으고 있다.
이창섭 2027충청권하계세계대학경기대회 조직위원회 부위원장은 12일 충북도청에서 기자들과 만나 “이 대회를 주최하는 FISU 회장단이 스위스에 있는 북한대사관을 통해 북한 선수단의 참가를 요청할 계획으로 알고 있다”고 말했다.
이 부위원장은 “북한 참여는 이 대회의 흥행과 개최 목적 달성을 넘어 규모의 차이는 있겠지만 세계 평화에 기여할 것”이라며 “정부의 대북 정책에 따라 추진될 것”이라고 전했다.
북한 선수단이 우리나라에서 열린 체육대회에 출전한 것은 2018년 평창 동계올림픽이 마지막이다.
그러면서 이 부회원장은 “FISU 회장단이 북한 대사관 방문 일정 등은 아직 구체적으로 결정되지 않은 것으로 알고 있다”며 “북한이 참가하면 이 대회의 관심과 지원이 높아질 것 같다”고 밝혔다.
충청유니버시아드는 2027년 8월 1일 개막해 12일까지 12일간 충청권에서 열전을 벌인다. 전 세계 150여개국 1만5000여명이 참가해 18개 종목에서 메달 경쟁에 나선다. 이 대회의 총사업비는 시설비 2187억원 운영비 3446억원 등 5633억원이다. 우리나라가 유니버시아드를 개최하는 것은 2015년 광주 대회 이후 12년 만이다. 국내에서는 1997년 무주(동계)와 2003년 대구(하계), 2015년 광주(하계)에 이어 네 번째로 개최된다. 충청권에서 국제종합경기대회가 개최되는 것은 이번이 처음이다. 광역지자체가 공동으로 유치한 사례도 국내 처음이다.
대회 준비는 계획대로 차질 없이 진행되고 있다. 전체 22개 경기장(충북 10개·충남 8개·대전 2개·세종 2개) 가운데 19곳은 기존 시설을 개·보수해 사용하고, 충남 국제테니스장과 오창산업단지체육관(농구), 청주다목적실내체육관(체조)만 새로 짓는다. 지난달 말 기준 3개 신규 시설 공정률은 충남 테니스장 17.02%, 오창국민체육센터 22.93%, 청주 실내체육관 25.56%로 모두 계획 공정률을 초과한 수준이다.
이 부위원장은 “한국은 이미 올림픽과 월드컵 등 대형 국제대회를 여러 차례 개최한 경험이 있어 유니버시아드에 대한 관심을 높이는 데 어려움이 있다”며 “충청도민과 언론의 관심과 협조가 필요하다”고 강조했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
