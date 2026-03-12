KLPGA 주최, ‘아시아 퍼시픽 골프 써밋 2026’ 성료…“아시아 통합 랭킹 시스템, 亞 여자 선수 세계 무대 진출 활로로 기대 돼”

태국, 중국, 인도네시아, 싱가포르, 베트남 등 골프 협회 관계자 참석

각 투어 간 공동 주관 및 아시아 통합 랭킹 시스템 개발 첫 걸음 내디뎌



KLPGA는 지난 11일 태국 촌부리 아마타스프링CC의 ‘KLPGA SUITE 라운지’에서 ‘아시아 퍼시픽 골프 써밋(Asia-Pacific Golf Summit 2026)’을 성황리에 마쳤다. KLPGA

인사말을 하고 있는 김순희 KLPGA 수석 부회장. KLPGA

KLPGA 김순희 수석부회장은 인사말을 통해 “KLPGA가 최초로 개최한 써밋에 아시아 각국을 대표하는 많은 관계자들이 참석해주셔서 감사드린다”라며 “그동안 눈부신 성장을 이어온 아시아 여자골프는 이제 유기적 협력과 연대를 더해 새로운 도약을 모색해야 할 시점이다. 이번 써밋을 통해 아시아 골프협회와 유관 단체 간의 협력과 교류가 한층 더 확대되고, 소통과 협력의 시간이 지속적으로 이어져 나가길 바란다”고 했다.